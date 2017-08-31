自由廣場》加速國民體育法修法 正名台灣隊

◎ 范姜提昂

我國選手在世大運大放異彩，隨後，國會臨時會將處理「國民體育法修正草案」，據自由時報報導，由於體育界憂慮若改為「國家奧會」將對選手參賽造成影響。因此，民國親三黨均同意維持「中華奧會」名稱，時代力量則堅持「國家奧會」。

時代力量林昶佐說：當初委員會審查，體育署說「國家奧會」沒問題，親民黨是聽了「黑箱體育協會」意見，才拉回協商。事實上「國際奧會憲章」本來就規定，各國奧會稱為「國家奧會」。

又來了！北京尚未傳旨，就有人跪地表忠！包括奪金牌不准披國旗繞場，一再讓台灣國民氣到吐血！也讓人起疑，北京早就對親共集團下達概括性指令，有機會就以「奧運模式」為藉口，壓制台灣隊出類拔萃，以隔空邀功求賞？

其實說穿了，奧運模式就是一個變通，我國變通為「中華台北」，場內只能出現這個隊名隊徽。為何是變通？屁孩都瞭，中國特色的無理取鬧活像瘋人院，國際被迫變通。媒體印象呈現：有中國無理取鬧，有親共集團搶表功，沒有奧會干涉。

民進黨同意維持「中華奧會」，世大運之前尚可勉強諒解；如今，英雄們為台灣揚眉吐氣，社會集體意志空前壯大！若無警覺，必遭唾棄。

中華，萬般委屈之源！奧運憲章規定各國稱為國家奧會，何須未戰先退？何況「東奧正名台灣隊」呼聲大起，日本人也仗義推動中。修法關鍵時刻堅持白癡，搞甚麼中華，難道台灣英雄都算「中華」人民共和國的嗎？

醒醒！我們委屈自稱中華台北，中國有放過我們嗎？他們照樣杯葛世大運！柯文哲獻醜賣身，演出「床頭床尾」爛戲，中國有少一分杯葛、少一分幸災樂禍？玻璃心有少一分告洋狀，少一分羞辱？真相是：除非乞降，同意被併吞，取消國家奧會，否則，永遠換不到中國不打壓。

總之，執政黨應示範性、進步性地將中國和親共集團所施加的「中華」魔咒，從國法中剔除。另外，民視創台初，首任總經理李光輝就宣布，民視率先稱中國為中國，不稱大陸；後來，稱我國國家代表隊為台灣隊，不稱中華隊，一二十年了，有問題嗎？沒有！且有利收視。報導用語純屬國內事務，無涉國際，其他台何須繼續叫中華隊？國會當一併考量，以導向符合民心趨勢。

（作者為資深電子媒體工作者）