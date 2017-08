自由廣場》從Scouts of China到Taiwan的長途旅程

◎ 朱俊彥

近來,為何我國童軍總會參與國際活動需使用「The General Association of the Scouts of China」而非「Taiwan」作為名稱,再度因為各方關注成為焦點。

如同許多從中國遷台的組織,我國童軍總會一樣面對「橫的移植」,也就是本土化基礎薄弱的問題,同時如黃金麟等研究者,亦認為童軍組織在一黨專政時期係國家機器規訓身體的手段之一。然而面對種種歷史遺跡,我國童軍總會亦並非毫無回應與改革。

90年代解嚴之後,國家正常化和台灣獨立建國等兩種重新型塑國家體系的聲音漸高;1990年,童軍總會先向內政部辦理人民團體立案登記,脫離過去由國民黨政府指揮的歷史框架,後於2009年修改團體名稱為「中華民國童軍總會」,取代原有的「中國童子軍」,並修改諾言中的「作個堂堂正正的中國人」為「堂堂正正的好國民」。路程雖漫長,然而以長程發展而言,已算是在中華民國與台灣認同的道路上取得平衡,並持續前行。

但在WOSM之中,能否使用Taiwan作為組織名稱,並非與會代表團成員可以單方決定。首先是世界童軍組織(簡稱WOSM)官方亦支持一個中國為原則,在目前,由於中華人民共和國並無官方合法的童軍組織,亦未加入WOSM,故童軍總會遂繼續使用Scouts of China。然而,WOSM一直有針對中國入會進行工作,而中國入會後台灣的會籍和名稱如何處理,乃亟待處理的議題。

童軍總會的組織正常化和本土化進行至今,WOSM的會員名稱正是最重要的里程碑。然而更名也必須符合總會和WOSM的民主機制,亦即必須由我國童軍總會會員代表大會或理事會提案更名,再向WOSM申請;同時,由於過去百年間極少有會員更名案,更可能必須提出議案於世界童軍領袖會議之中交由大會投票表決,更名案才能取得最高的正當性與合法性,而過程中也想當然爾會有政治角力、一個中國政策考量等種種國際組織治理問題需處理。並不是如部份團體所質疑的「為何不使用Taiwan」那麼簡單。

筆者長期支持台灣獨立建國運動,但也是一名童軍。在雙重身份下,從來都希望我國童軍組織可以真正代表台灣人,以Taiwan為名。我們在國際活動中絕大多數都稱自己是台灣人,並不會因為Scouts of China,所以稱自己是中國人。目前雖未啟動更名案,我們仍在國際活動中採取了實質有效的活動策略,儘管某些台獨運動者或許不滿意,但這批年輕人在亞塞拜然的活躍和實質參與,讓台灣被更多人看見,實在沒有必要因為名稱而去抹煞他們的用心,和童軍總會幾十年來民主化和組織正常化的努力。

也在此呼籲台灣社會和政府,如果希望看見二十一世紀還能有國際組織讓我們以Taiwan或其他適當名稱為名加入,請給予童軍運動更多的支持。

(作者為童軍總會前任監事,現任成功大學人文社會科學中心專案經理)