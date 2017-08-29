自由廣場》反年改失控 來希去了了

◎ 吳栢勳

全教產理事長黃耀南宣布當年籌組的「監督年金改革聯盟」正式解散，並細述李來希多次違反監督聯盟決議，包括募款、上節目、刪除召集人在聯盟臉書權限、屢次發表暴衝式言論，造成軍公教形象受損，也使「年金改革」議題不被社會認同。

李來希公開宣稱其反年改是為私利，與黃耀南的指謫不謀而合，無所遁形；陳抗活動在公益與私利天秤，抗爭行動的砝碼沒能準確拿捏。

二○一○年，歐豬五國之一的希臘，政府欠債三千億歐元，無力償還而導致國家破產，其被詬病的龐大退休金，退休所得替代率從歐債危機前的九十五．七％，二○一二年已大幅降至五十三．九％，將近砍半，殷鑑未遠，除了反年改團體，國民都有年改共識。

目前全國勞動力人數約一一七七萬人，公務人員約為三十四萬九千人，已退休支領月退的有十三．五萬公務人員，李來希的高級公務員心態，認為一般勞工看不懂公文，知識水準無法負擔公務員工作，因此勞工退休金無法與軍公教退休金比較。對國家的貢獻，各階層都有其尊嚴與價值，李的口無遮攔，已得罪樹敵千萬勞工，其抗爭活動終難獲得共鳴。

近代的五四運動和太陽花學運，已看到年輕人風起雲湧的爆發力，世界大學運動會是全世界大學青年菁英運動選手兩年一度的競賽盛事，反年改抗爭阻礙開幕進場，激起國內青年學子原本平常心看待的愛國熱潮，售票成數大幅增加，轉播看到年輕學生族群聲嘶力竭、搖旗吶喊為台灣隊加油的場景，選手優異成績得獎獲牌提升台灣在國際的能見度，反年改鬧場適得其反。被罵王八蛋還有四十二萬人額手稱慶按讚，反年改潰不成軍，意料中事。

反年改田園已蕪，來希胡不歸，世大運閉幕不要再做丟人現眼的跳梁小丑。

（作者任職電信業，高雄市民）

◎ 吳念慈

全國教育產業總工會舉辦記者會，宣布解散「監督年金改革行動聯盟」，這次的決定似乎應證了「因利而聚，終因利而散」這句話。

國家年金制度是基於為使全國公教人員得以退有所養的目標，進而改革，雖然此次改革真的瑕疵不少，筆者也不甚支持，但至少是向前邁進一步，惟部分既得利益之公教人員，只是一味地為個人利益而抗爭，全然不怕國家財政因此債台高築，甚至債留子孫。不僅如此，帶頭者更高喊自己就是為「私利」而抗爭，如此公教人員，著實讓人寒心。

今日年改監督聯盟因內部意見分歧，部分人士躁進，僅圖私利，不但難見容於團體，更引起全國人民反彈；另有部分人士謹慎，卻也為一己之利，希望自己已獲之權益，得以無所損；又有部分人士採觀望姿態，看哪一邊有利就往哪邊靠。然，不論如何，不管採取什麼行動，都是因「利」而行。

年金改革已為既定政策，第一波公教人員退撫制度已定，接下來還有軍職等一連串改革，不論監督年金改革行動聯盟是否解散，不管自己是否為受改革人員，都應關注並監督改革制度之內涵及內容，如此，或許才是兼顧私利與公益最好的方法。

（作者為公務員，雲林縣民）