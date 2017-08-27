《自由廣場》黨國司法金鐘罩

◎ 邱炳進

扁政府調查局長葉盛茂洩密給阿扁，坐了兩年多的牢；馬英九不僅洩密，又教唆洩密，結果台北地院審判法官說，那是總統有憲法第四十四條賦予的「權限爭議處理權」，符合「依法令之行為」的阻卻違法事由。

馬英九當台北市長時，違法使用市長特別費，就有像蔡守訓這種法官，替馬英九發明「大水庫理論」且無罪判決依據，居然從宋朝公使錢找起；阿扁唯一被判決有罪的案件，就是龍潭購地案，也是我國司法史上，替阿扁總統量身訂做的「實質影響力說」。

相對於馬英九的司法案件，自然就有黨國司法體系所孕育出來的菁英，替他找各種理由，發明各種新的法律學說，幫他脫罪。

大巨蛋建在全世界獨一無二的鬧區道路三角點，價值千億以上的土地，如今給建商使用五十年零權利金，還有美河市不合理分配，圖利建商，使市庫蒙受重大損失；還有台北市銀與富邦銀行的合併案，那麼多不合理的案件，馬英九皆刀槍不入？倘若當時的市長是陳水扁，不知要被起訴多少次了？更不用說他黨主席任內的賤賣國發院土地、「三中」案了。

人民殷切期盼民進黨政府的司法改革，然從馬英九身上得到證實，我們的司法體系仍充斥著黨國遺緒，還有為數不少的恐龍、奶嘴法官。看看台北地院對馬英九洩密案的無罪判決，人民對法官有八成多不信任，真是其來有自。因此，對治奶嘴、恐龍法官，惟有認真考慮引進陪審團制度了。（作者為文字工作者）