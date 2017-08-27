《自由廣場》「民間熱、官方冷」的行動劇

◎ 劉一德

聯合國大會將在九月十二日至二十五日召開，正當各界關心我國將以何種方式推動台灣入聯之際，傳出高層已決定，今年將延續去年低調路線，不會透過友邦提案，以免增添未知變數。此一消極做法，相較於民間團體發起一連串推動台灣入聯活動，如熱臉貼冷屁股，冷暖自知。

據傳，之所以如此決定，主要還是考量中共將舉行十九大，兩岸關係不明，加上美國川普政府的不可預測。此一想法，相較於視中國為祖國、一切以中國為是，期待統一的馬政府，同途同歸。如再回想總統大選前夕，口口聲聲「台灣是一個主權獨立的國家」，除了感到失望之外，不禁懷念起李總統時期，積極洽請友邦提案要求設立特別委員會，陳總統時期以「台灣」名義提出新會員申請參加聯合國的積極做法。

蔡總統上任一年多來，兩岸關係清楚顯示，中國對台灣的打壓從未放軟、只有更硬，可見中國對台政策全部都是鷹派，根本無所謂鷹派、鴿派之分。期待習順利度過十九大後，就會對台灣鬆手，完全是不切實際的想法。邏輯上，台灣提不提案參與聯合國，不可能改變中國統一台灣的既定目摽。因此，考量中國進行十九大，台灣就不該提案參與聯合國，乃依循前朝政府的思考，讓人不敢恭維。

至於美國政策不可預測，更不該是理由。正因川普政策游移，更該明確提案參與聯合國，讓新的美國政府重新檢視，台灣重視參加聯合國，不會輕易放棄參與聯合國活動之努力與目標。

台灣社會有高達八成民意支持以台灣名義參與聯合國及國際組織，更有超過七成以上民眾不同意中國打壓台灣，以及片面設置兩岸交流政治前提的做法。過去國民黨政府唯中國馬首是瞻，不敢替台灣發聲，終遭人民唾棄。台灣人民已經悶很久了，希望民進黨政府不要讓「台灣入聯」一事，變成一齣年年上演「民間熱、官方冷」的行動劇。（作者為台聯黨主席）