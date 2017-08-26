自由廣場》全球運動員不如一個陳雲林

◎ 陳禹瑄

中華民國體制的國際觀，「南不到越南印尼、西不到印度哈薩克，北只有到蒙古，東邊只有到台灣」來講述中華民國體制和憲法的世界地圖，只有秋海棠、十一段線和藏南地區（印度阿魯納恰爾邦）。

這樣的思維，形成世大運維安及陳雲林來台的強烈對比。而且這樣的思維，更顯現在中華台北島島長柯文哲的身上。世界大學運動會，幾乎全世界都派員參加了，從西歐到東歐，東亞的日本、韓國、蒙古，大洋洲的紐澳和眾多好友島國，以及新南向的重點國家—東協、印度，中東的伊朗、阿拉伯，還有非洲、南美洲許多和我們沒有邦交的國家，全部都來參加了，烏拉圭更是展現和政府不一樣的態度，展現對台灣的友好。這是一個可以將台灣推銷給世界，充分展現軟實力的機會。

但是，世界這麼多國家都來參加了，柯文哲還要在世大運之前參加雙城論壇，繼續維持兩岸一家親，好像這個天朝上國不來，世大運會沒有光彩一樣。對比越南近期因南沙群島石油探勘被中國恐嚇，直接主動斷絕越中軍事高層對話，以及中國直接在威脅到印度阿魯納恰爾邦戰略地位的不丹領土「洞朗」修築道路，印度都傳出是否要參加接下來的金磚五國會議。相比之下，我們的柯文哲卻是在戰機繞台後主動赴上海朝聖、世大運禁止舉台灣旗，在世大運期間會見了國台辦交流局局長，還讓反年改的人威脅到世大運選手的安全。

回頭看陳雲林來台，當時的警力是如何維護這個統戰「貴賓」，還說絕對不可以讓他被抗議群眾危害，這又是什麼樣的心態呢？對友好的世界各國，可以宣傳台灣的世大運，放任既得利益者威脅選手安全，然後有侵略意圖的人來台統戰，結果警察打壓反侵略、反殖民抗爭的群眾，這已經不是上段描述單純某個政治人物的問題—而是中華民國體制下，整個警察結構的問題。

身為一個台灣人，最嘔的一點就是，看著綁架台灣的中華民國憲法體制，迫害台灣人，欺負友好的外國人，然後優待親中權貴和中國。台灣人拜託，醒來，醒來。

（作者為中研院助理）