投書
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 投書

自由廣場》郭婞淳李來希對照組

2017-08-25 06:00

◎ 廖觀湖

世大運開幕式遭反年改團體鬧場，丟臉丟到全世界，對此，全國公務人員協會理事長李來希卻表示：「現在出國只能選擇廉價團，出國不敢買東西才是丟臉。」

筆者就是李來希口中「丟臉」的一群人，身為教職人員，要讓孩子多些國際視野，因此我與內人經常於暑假及寒假帶著兩個小孩到國外走走，但礙於預算，我們必須精打細算，「廉價」確實是我們考量的重點之一。想必台灣應該也有不少家長會帶孩子出國擴展視野，但是，因為我們沒有優渥的退休金，就應該被人酸「丟臉」嗎？不過這也讓筆者見識到，原來李來希努力爭取退休金，甚至搗亂世大運、不惜賠上全國人的臉，就只是為了讓他可以享受「豪華團」的尊貴之旅。

再者，這次世大運也讓人見識到不同人的高度，世大運女子舉重五十八公斤級好手郭婞淳，以打破世界紀錄的方式，為台灣舉起一面金牌。郭婞淳將去年里約奧運銅牌獎金一半的新台幣一百五十萬元，購置一部救護車轉贈澎湖惠民醫院，其實郭婞淳從小家境並不好，她出身單親家庭，母親四處打零工撫養她長大，居無定所的她曾依親祖母、舅舅、阿姨等親戚，但貧窮反而讓她更謙卑並回饋社會。相較之下，李來希完全被比了下去，他雖然是留美碩士，又是「高級」公務人員，卻只想著如何拿退休金過優渥生活，絲毫沒有疼惜國人的同理心。一個人是否能被人尊重，也在此反映了出來。

（作者為文字工作者）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.