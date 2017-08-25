自由廣場》郭婞淳李來希對照組

◎ 廖觀湖

世大運開幕式遭反年改團體鬧場，丟臉丟到全世界，對此，全國公務人員協會理事長李來希卻表示：「現在出國只能選擇廉價團，出國不敢買東西才是丟臉。」

筆者就是李來希口中「丟臉」的一群人，身為教職人員，要讓孩子多些國際視野，因此我與內人經常於暑假及寒假帶著兩個小孩到國外走走，但礙於預算，我們必須精打細算，「廉價」確實是我們考量的重點之一。想必台灣應該也有不少家長會帶孩子出國擴展視野，但是，因為我們沒有優渥的退休金，就應該被人酸「丟臉」嗎？不過這也讓筆者見識到，原來李來希努力爭取退休金，甚至搗亂世大運、不惜賠上全國人的臉，就只是為了讓他可以享受「豪華團」的尊貴之旅。

再者，這次世大運也讓人見識到不同人的高度，世大運女子舉重五十八公斤級好手郭婞淳，以打破世界紀錄的方式，為台灣舉起一面金牌。郭婞淳將去年里約奧運銅牌獎金一半的新台幣一百五十萬元，購置一部救護車轉贈澎湖惠民醫院，其實郭婞淳從小家境並不好，她出身單親家庭，母親四處打零工撫養她長大，居無定所的她曾依親祖母、舅舅、阿姨等親戚，但貧窮反而讓她更謙卑並回饋社會。相較之下，李來希完全被比了下去，他雖然是留美碩士，又是「高級」公務人員，卻只想著如何拿退休金過優渥生活，絲毫沒有疼惜國人的同理心。一個人是否能被人尊重，也在此反映了出來。

（作者為文字工作者）