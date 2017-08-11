自由廣場》人民要行動 行動才有力

◎ 黃華

全世界及中共政府都不可能承認「中華民國」是個國家，但是，我們的政府，不論哪一黨執政，都不得不使用「中華民國」。我看，主要是因為，台灣人民自小使用「中華民國身分證」，已經非常習慣做「中華民國人」，甚至還有人自認是「大中國人」。執政當局害怕不改沒有事，改了恐怕會出大亂子？

二十幾年前的民調，「自認是台灣人，不是中國人」確實只有十％以下，但最近的民調大多數已六十％以上了。只是當政的，甚至美國當局，還是擔心公投會失敗或害怕鬧出亂子，所以一直要「維持現狀」。

可是，目前中共當局已在不斷改變現狀，不但繼續各種文攻武嚇，且加強運用雙方民間交流活絡，「統戰」直接深入台灣基層，滲透、利誘、拉攏，無所不在！尤其，最近更大量運用他們可以操控的媒體與網路製造假新聞、假訊息，不但製造政府無能假象，更要製造台灣社會亂象（這是中共出兵的一項藉口）。

如果政府當局不能做，我們民間也不做甚麼，那豈非要坐以待斃？

須知台灣現在是民主社會，已不是蔣治時代，樣樣要看政府，而是以人民為主的時代了！政府只是少數人，不可能樣樣顧得到、管得到！許多事情，現在應該由人民自己起頭來做。譬如「台灣人民自決建國運動」，一定要由人民自發自動起頭來做！絕不可期待政府！

「正名制憲」、「改國名」都是運動，都應該由人民自動自發去做；且需要許多人鍥而不捨地努力去溝通、整合不同意見、看法、做法，然後又經過民主程序的開會討論，表決出大家都能接受的方案去進行，才有可能。

目前可以看到許多個人或小團體、或政黨在提倡「台灣獨立建國」或「自決建國」。但是，如何做？如何進行？幾乎各唱各個調，好像還沒有努力進行溝通？更未整合？好像都在期待政府或救世主出現來帶頭？所以會如此？也許就因為太長期生活在蔣治時代，養成樣樣仰賴政府或救星的毛病而不自知！

（作者為前國策顧問）