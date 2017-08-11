自由廣場》網民酸語 教授幹話

◎ 陳鋐毅

藝人楊又穎在二十四歲正值青春年華之際，因網路霸凌，於二○一五年自殺，兩年過去，台灣社會似乎沒有學到教訓。

日前嘉義市發生一起機車車禍，騎士受傷流血倒地，一名暖心女孩蹲在身旁、緊握他的手，還不斷喊話給予鼓勵。經過媒體報導後，有網友酸她「大概想趁機仙人跳吧」、「母豬」、「還穿黑絲襪，阿斯」，這名女孩看到這些留言後非常難過，不知道為什麼會被酸民批評；事後她在網路上發文，表示自己是受到一場嚴重車禍開了六次刀的女生，知道車禍撞擊會讓人暈眩甚至昏迷，所以握住騎士的手為他加油打氣，怕他暈倒、失去意識，而當天腿上穿的也不是黑絲襪，是因車禍燙傷，植皮治療後需穿上的壓力褲，她感嘆表示，「難怪越來越多人不敢救人」。

除了一般民眾，政治人物更容易被立場不同的鄉民攻擊，好比近來賴清德的英語風波，看過賴完整致詞內容的人，應可明白其用意在於強調學習英語的重要，鼓勵學校協助老師，討論如何落實、提升學生英語能力，要求學校在球員教育上，須讓球員選修日語或英語，培養國際語言能力，奠定發展基礎。可是，這樣的心意，卻不幸被媒體指「賴嫌陳金鋒英語不好」，甚至有台大教授酸「賴說幹話」。

保障言論自由、包容多元意見是民主台灣的核心價值，但這種自以為是，甚至曲解別人善意的酸民文化，不止批評斷章取義，與事實不符，把戲謔當有趣，拿公眾平台做為私人發洩情緒的工具，更傷害別人，造成紛擾，對社會毫無助益。外國人說，台灣之最美，美在人情味，曾幾何時，這最美麗的風景，變得刻薄傲慢？期盼大家在留言或按讚之前三思，不要成為網路言語霸凌的共犯，同時主動理性溝通，若對日益嚴重的酸民文化冷眼旁觀，難保同樣的事情不會發生在你我身上，千萬不要等到下一個受害者出現，再來痛定思痛。

（作者為工程師）