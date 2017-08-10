《自由廣場》先解決低薪、高房價問題

◎ 陳建印

一例一休、年金改革、前瞻計畫以及即將啟動的稅改方案，這些五花八門的政策欲達成的目標看似不同，然而，卻是因為相同的問題而催生—經濟表現不佳。有長輩說：「現在年輕人很可憐，努力不一定賺得到錢，在過去的年代，付出一定有回報。」一句話道盡了當前台灣青年的辛酸。

想想在民眾收入持續增加的情況下，上述政策似乎就不再重要，偏偏這幾年受薪階層的薪水不增反跌 （即便台灣的ＧＤＰ年增率大多處於正值），加上房價持續上漲等因素，使得不婚、不生的社會問題持續惡化，終導致「超低生育率」的結果。個人認為，在人口持續減少的情況下，任何的稅改與年金改革都將徒勞；而在勞動力不足的情況下，也甭談經濟成長。

因此，從改善下列兩個社會現象，或許是不錯的開始：首先，受薪家庭薪資增長率停滯；其次，一般大眾居住成本過高。值得思考的方向為：首先，從政府數據來看，一九八一至一九九五年間，台灣國內受雇人員報酬／營業盈餘的平均比值為一．六四，一九九六至二○一五年該值則降至一．三六，二○一五年當期則為一．二五，趨勢表明受薪階級愈來愈無法從企業的獲利中得到好處；其次，由政府將當前國宅、軍宅等可用資源進行統整，委託業者管理（提供就業），只租不賣，讓民眾可以從網路平台輕鬆查詢各地區承租狀況，只要具備國民身分且無房產即可承租，且僅需負擔物業管理與建物維護等費用，好處在於透過降低住房壓力可釋放大量的民眾消費力（擴大內需）。

上述兩項問題若能獲得解決，勢必能帶領台灣走向較為樂觀的狀況，然而，如何處理背後複雜的利益問題就要靠政府的智慧。在當前趨勢不變下，我們都該思考「台灣，十年後妳會在哪裡？」

（作者為經濟學博士，任職智庫）