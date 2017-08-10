《自由廣場》虎井國小與哈佛大學

小校問題不在缺錢，缺想法、缺勇氣！

◎ 鄭同僚

哈佛大學網站上顯示，今年讀哈佛大學部，一年的學費、雜費加生活費，總共大約七萬三六六○美金。換成新台幣，就是一年大約二二○萬。

很貴。不然怎麼叫貴族學校？

但是，台灣不讓。

澎湖縣政府核定一○五年度歲出概算資料顯示，澎湖的虎井國小一年經費是一○五三萬。新的學年度該校預算還略高於這個數字，有一一四六萬，但學生總人數是五人。

除一下。每個孩子的成本價，是二二九萬新台幣。讀哈佛，綽綽有餘了。

這樣的價格，顯示地方政府可能是慈悲的，但並不聰明。

五個孩子，需要幾個人教呢？虎井國小有一個校長，六個老師，一個工友。

去年我訪問奧地利小校，其中一所十八個孩子，有一個半老師，一個是校長，半個是和鄰近學校共聘的老師。另外一所，四十八個孩子，一個校長，兩個老師。

他們用混齡教學，孩子能自主學習，學業成就也好。

虎井國小不是台灣特例。台灣有將近千所學生數在百人以下的小校，但教師員額編制都很類似。我們不缺錢，我們有很多高成本小校。

原因是我們用經營大校的思維和架構在經營小校，數十年不變。等小校自然人口減少，再以成本高為理由，廢了學校。

這根本不是慈悲，更不聰明；這是懈怠。政府的懈怠。

只要能為類似虎井國小的學校進行混齡教學，全校老師數目至少可以減半。我們可以透過混齡教學，大量降低人力成本，再以省下一部份的錢，用很高的薪水，聘請有能力、有意願到村落進行混齡教學的老師。

這樣，不但錢省了，學校不用廢，小校的孩子更可以受到好教育。

我們不缺錢，我們缺想法，和執行想法的勇氣。

（作者為政大台灣實驗教育推動中心計畫主持人）