自由廣場》舉證責任倒置之外 醫療常規恐釀災

◎ 林工凱

近日頗富爭議的最高法院民事判決，除了舉證責任倒置一事引起醫界一片恐慌及反對以外，其實對於醫療常規與醫療水準之間的論證，恐怕更具爭議性。

日本實務上所謂醫療水準，不等於醫界之醫療習慣，而是修正為依照醫療機構特性、醫師專長、設備、病人等因素綜合決定之。但行政院衛生署或法院判決實務對於醫療常規，則早已納入醫療水準做為判斷標準。

因此，最高法院該民事判決文中「至於醫療常規，為醫療處置之一般最低標準，醫師依據醫療常規所進行之醫療行為，非可皆認為已盡醫療水準之注意義務」。如果衛生署函釋或判決實務常引用之「醫療常規」定義為真，醫療常規以醫療水準為判斷標準，那兩者應該一致，為什麼判決文說，「依據醫療常規所進行之醫療行為，非可認為已盡醫療水準」？莫非醫療水準比醫療常規標準更高？那麼又高到甚麼程度呢？最高法院對此並沒有公開說明，或許最容易聯想到的是美國Helling v. Carey案，但其後法院判決多不採；又如我國台安醫院維他命Ｂ一案，但各審見解均採臨床上做法做為醫療水準。

醫療常規之用語雖然經常出現，但其實質內容並不一致。以往法院實務所判斷之醫療常規，納入醫療水準的精神而可能因各種因素改變，但幾乎等同是注意義務；而英、美等國及國內某些學者所指的醫療常規，卻是可遵循、通常一致的醫療習慣，直接為法院判決所認可，做為判斷標準。這兩者如果不察，拿來套在一起，恐怕是災難一場。現在再加上醫療水準，恐再引起學界、實務界、醫界的大混戰。就有學者指出，應揚棄醫療常規而改採醫療水準，但學者的醫療常規指的是醫療習慣，最高法院似乎把醫療常規的不同意義錯置在一起，是否是「竹篙湊菜刀」呢？

筆者認為，與其套用現有醫療常規取代醫療案件應有之判斷、甚至再造一個醫療水準取代醫療常規，不如重新省思對醫療人員專業判斷的尊重，也就是尊重其臨床裁量權。另外，對於醫糾案件，向醫審會提出鑑定問題，也應建構一致的問答標準，才能建構安定、健全的醫療執業環境。

（作者為醫師，高雄市醫師公會副秘書長，法學碩士）