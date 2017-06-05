自由廣場》巴黎協定與花東獨立

◎ 林維基

攸關氣候變遷跟能源政策的「巴黎協定」，跟近年所謂花蓮、台東、離島等地的「獨立運動」，兩個議題看似不相干，但若加上中國因素，就可看到兩者連結的共同奧妙！

美國總統川普一如選前承諾，宣布退出了「巴黎協定」！中國便立刻搶進，說會加強遵守「巴黎協定」。這不是天大笑話嗎？溫室氣體排放第一的中國，近三十年來的經濟崛起，很大部分就是放縱國營企業污染跟捏造環保數據啊！

美國雖說退出，但過程也要花上四年，到時總統搞不好換人當政策改變！而且美國許多州政府、企業也支持巴黎協定！反倒是中國可能仍舊言行不一地變本加厲製造污染！

而近來數個縣市所謂「獨立運動」，起初也許是某些地方人士或團體的反諷行為。主因是抗議台灣政府預算建設，總是獨厚天龍國及五都。但後來卻變成，往往是中共撐腰的統派政黨背景者在挺縣市獨立？

講白就是來亂的！故意要干擾民進黨蔡英文政府，製造紛爭話題，分散新聞注意力。說到底，這些獨立運動跟「巴黎協定」一樣，中國怎麼可能支持？

國民黨一九四九年因錯估中國共產黨而潰逃到台灣，西藏、新疆一九四九年後簽了和平協定還是被併吞，香港一九九七年後一國兩制五十年不變也已跳票，新加坡在江蘇投資也被誆，台商及各國企業被中共坑殺更是數萬案例起跳。對中共的信用承諾當真？家破人亡都不夠賠！它保證遵守「巴黎協定」跟支持「花東獨立」？還不如相信隨便挑一張彩券會中獎吧！

（作者業翻譯、美語教師，台南市民）