自由廣場》政府需要關鍵績效指標

◎ 劉明毅、張志欽

台灣的行政單位，長久以來不做研究，政策研究委外，急辦服務建議研究委外，每年政府的委外研究計畫、項目及金額浩大，研究自己不做、久了做不來，就請學界或智庫來做投標廠商，競標之後由各行政部會當發包中心，拿納稅人血汗錢支付給學界或智庫，入選得標案的學界或智庫團隊，常是部會主事的長期配合者；學界或智庫參與的服務建議案，常被批評欠缺客觀性，無法預測未來的發展狀況。換句話說，研究的結論很少禁得起考驗，究其原因，學者或智庫既為投標廠商，投標資格可行政裁量，決標審查可行政裁量，這些委託研究案轉化成有效關鍵績效指標（ＫＰＩ）的可能性，實在是令人存疑。

委辦研究應該落實於行政機關的基礎能量建立，這才是真正的ＫＰＩ，也是唯一的審核標準。食藥署著眼建置國內檢測基礎能力，參加由英國中央科學實驗室主辦的「小麥粉中農藥殘留」能力比對，準確驗出全部八項國內的列管農藥，參賽的全球五十六個實驗室，只有包括食藥署在內的十六個實驗室，測試結果完全正確。經濟部工業局則長期推動奈米標章驗證規範及測試實驗室的建置、審核，實現全球首創奈米技術產品驗證制度，提升基礎工業能力。行政單位有決心做好該做的事，人民會給予認可。

工業化學品關係著基礎民生工業及前瞻製造技術的發展，更攸關全民健康福祉及經濟發展，世界各國莫不重視其發展。我國一向艱困的國際關係困境，應該積極佈建國家級工業化學品測試監管單位、管理執行單位，及有公信力的優良操作規範實驗室，延伸工業化學品的管理作業，推動國際實質交流；相關執行單位的ＫＰＩ，應該仿效新加坡，以達成之工業化學品輸出金額，做為具體的考核指標。

（作者各為成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授、教授）