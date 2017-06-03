自由廣場》ＮＣＣ就是狂？

◎ 江雅綺

ＮＣＣ在台數科購併東森一案中，認為兩者的垂直整合影響整體產業秩序，遂做出了「否准」的處分。

由系統業者（台數科）購買頻道（東森），屬於垂直整合並無疑義，但垂直整合是否就應是駁回的理由？

現行法律已有規範業者水平與垂直整合規模的上限，如「有線廣播電視法」第二十四條第一項：「系統經營者與其關係企業及直接、間接控制之系統經營者之訂戶數，合計不得超過全國總訂戶數三分之一。」而第二十五條第三項：「節目由系統經營者及其關係企業供應者，不得超過可利用頻道之四分之一。」

也正是因為法律有明確的規範上限，過往亦有系統台購買頻道、或系統台購併其他系統台等水平、垂直整合的例子，公平會與ＮＣＣ皆礙於現行法的規範，沒有直接駁回，但採取附大量負擔之同意處分放行。

而據二○一六年統計顯示，有線電視總訂戶數為五二○萬五千五六二戶；台數科有二十九萬五○二一戶，市占率五．六七％，若再加上游股東凱月擁有的新永安和大揚，泛台數科集團有四十八萬三二○四戶，市占率亦不到十％。目前全台衛星廣播電視事業（含境外及地方頻道）共有一四六家、三二三個頻道，就算以台灣常看的一一○個頻道數為分母計算，台數科現有五個頻道若再加上東森集團八個頻道，總共十三台的比例也尚未違法。

簡言之，以現行法律而言，本案之垂直整合並未違法。而就ＮＣＣ過往對媒體整合之管制慣例，一般預期也應是以附負擔之處分放行。由反媒體壟斷的立場而言，這樣的結果未必令人滿意，但這也正是諸多學者專家力推「反媒體壟斷法」、以期ＮＣＣ未來能有明確的法律依據、可透過法定管制工具打破壟斷、促進言論多元的原因。

但令外界驚訝的是，這屆ＮＣＣ委員們於立院審查時信誓旦旦表態將推動的「反媒體壟斷法」，尚未見到任何白紙黑字，ＮＣＣ於此次垂直整合購併案中，竟直接跳過立法程序，決議採取否准處分（除了陳耀祥委員提出不同意見書之外）。

這樣的結果，或許符合了某些族群的想像，但卻挑戰了民主法治國家最基本的「依法行政」原則。

（作者為台北科大智財所副教授）