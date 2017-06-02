自由廣場》誰說後山只有一條路

◎ 林嘉峰

台九線一一二．六Ｋ九宮里路段於五月二十八日發生坍方落石雙向阻斷，造成南北交通中斷，蘇花改議題再度引發熱議，在野黨以前瞻建設未將蘇花改列入，大肆抨擊執政黨不在乎後山居民；然而，執政黨已解釋過蘇花改各階段工程皆如期完工。另，一個落石坍方，似乎讓傅崐萁找到了露臉的舞台，請縣長別忘了自己曾在議會公開表示，台灣四面環海，但跟海洋的距離似乎還相當遙遠，因此主張應該發展藍色公路。

現在縣長帶領後山居民出來抗議政府不重視蘇花改，我想請問，藍色公路的進度，花蓮縣又執行了多少？在此建議縣長，與其藉由這次坍方事件在媒體前義憤填膺，不如趁此機會，順便向中央要預算執行您的藍色公路。

很多國家會把渡輪當成重要的運輸工具，寧可維持原貌，也不要硬生生炸山洞、架橋樑在美景上。台灣地震頻繁，氣候又多雨潮濕，土石鬆動造成崩塌已經夠嚴重了，再加上山區水土保持不良，天災人禍不斷交互作用下，蘇花或中橫這類險峻的山路，有誰能保證通車後不會有事故？

姑且不論環評，光是安全性就是個讓人一再質疑的問題，為什麼台灣人就是不懂要敬畏大自然？蘇花改的議題已經炒（吵）多久了？不論環評如何，對自然環境絕對有傷害。這次交通部緊急調撥船隻運輸，對很多人來說，人車上船是個很新鮮的體驗，同時又是個除了鐵路以外很安全的選擇，或許執政黨可以將海路列入後山交通考量的另一條路線，同時也期待能成為花東的觀光特色！

（作者從事金融業）