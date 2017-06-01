自由廣場》談扁案「七七事變」

先通過新任監委 鋪陳特赦之路

◎ 蔡百銓

特赦扁總統呼聲在民間不絕如縷，但是在龍潭購地案平反之前，赦扁依法恐怕不是蔡總統所能為力。

扁案涉及四大冤案：國務機要費案、秘密外交案、海外洗錢案、龍潭購地案。前三件已經改判無罪，唯有第四件判扁十八年。事實上，龍潭購地案爭議包括：檢察官越方如教唆通緝犯辜仲諒作偽證，誣控陳總統收賄三億元，再由法官蔡守訓發明「實質影響說」而判扁入罪。

週三媒體報導，七月七日高等法院法官曾德水即將開庭，「近距離」查看扁身體狀況、有無就審能力，以決定停止審判的事由是否消滅。陳水扁腦部已經縮小十分之一以上，這是科學儀器鑑定的。柯文哲說他已是廢人，也比喻鋼琴家即使失去自理生活能力，仍然能夠繼續彈鋼琴。換句話說，陳水扁即使病入膏肓，出庭時仍有能力談政治。

司法改革包括兩項工作：改革司法體制、整飭司法官箴。前者曠日廢時，後者卻能立竿見影。期盼立法院儘速排上議程，審核通過蔡總統提名的新監委任命案，再由新監委彈劾濫權起訴的檢察官與枉法裁判的法官。預先鋪好道路，來日蔡總統赦扁自然水到渠成。而在這段期間，懇請陳總統稍安勿躁，不要發表坐令親痛仇快的言論。

東西德統一後，新政府把前東德檢察官與法官全部撤免。法國大革命後，新政府把路易十六與其法官全部送上斷頭台。陳永興去年底在某次座談會上說，台灣即使把解嚴前的檢察官與法官全部撤職，仍有足夠司法人才取代他們職位。台灣對於黨國司法餘孽太過手慈心軟。陳前總統曾把某大師贈言「慈悲沒有敵人」當作座右銘，下野後才憬悟「敵人沒有慈悲」。敬請蔡總統牢記這一則教訓，否則來日噬臍莫及。（作者是人權講師，著有《邁向人權國家》以及譯撰其他學術著作）

何不透過扁案重振司法公信力？

◎ 田台仁

阿扁雖保外就醫，但因參加政治聚會、公開發表政治言論，且一次強過一次，讓社會沸沸揚揚。要求赦扁與關回去的聲音此起彼落。中監為此，增加了保外就醫的條件；高等法院法官也訂七月七日傳阿扁到庭，察看他的身體狀況、有無就審能力，以決定停止審判的事由是否消滅。照這狀況下去，隱約有風雨欲來之勢。

犯罪者受罰，天經地義。但因七十年來台灣社會的認同錯離，與政治操控司法的根本問題，這現象事實存在，卻不能公開討論。扁案所凸顯的，就是今天社會對立的最基本原因。

然而，族群對立不可能刻意要忽視就不存在，也不可能討好或壓制一方即可，更不是因為扁案才造成族群的對立。所以，特赦與不特赦都滯礙難行。其處理一定要跳脫族群因素，從人本概念切入並建立長期共同合作機制，藉此讓彼此習於相互接受，才能逐漸形成新認同，取代對立。

因此，我們應抓緊扁案在程序與實體審理過程中，有太多不合常情的部分，如換法官、法官造法等，以至於任何有罪判決都落人口實的爭議本質。所謂的扁案並不是單一案件，實際上共有十一案；部分定讞，部分暫停審理，還有偵查中的，在程序上幾乎不可能有完美的特赦。即便阿扁支持者中，也都分成「特赦扁」與「扁無罪無須特赦」兩群；即便採行政治解決一刀切，後遺症亦難以面對。這還沒說吳淑珍與趙建銘的部分。

簡單地說，要求特赦扁或把他關回去，都不能正本清源，更回到前述認同錯離與政治操控司法的循環中。

矢志司法改革的小英政府，不如藉由扁案重振司法公信力，具體作法是：就定讞的案件，讓阿扁自行選擇被特赦或重審。就未定讞的部分，則正視馬政府時期審理扁案過程的不合常情，承認過去確有政治之手影響司法。這樣才能讓司法部門獨立地、攤在陽光下地重審阿扁。假使一下子無法實施陪審制，不妨開放或邀請法學教授、律師與司改NGO觀審，以加大法官責任，從而夯實重審判決的正當性。

這樣以人本心態與嚴謹公認的法律程序，才能建設性地轉化扁案的衝擊，一舉提升台灣政治文明、司法文明、社會文明。

（作者為經濟學人）

蔡碧玉「特赦」馬英九談小英阿三

◎ 郭翰林

阿扁參加凱校餐會之後，被認為踩了中監「五不禁令」紅線，會中還播放批評當今政府言論，高院因而將請阿扁七月七日到庭，調查「原裁定停止審判程序之原因是否業已消滅」，扁五大案可能重新啟動。此舉予人「追殺」或「教訓」的聯想，與來自各界要求特赦的聲浪相去甚遠，似乎「廢人」阿扁還是很有「實質影響力」，讓小英政府認為「問題有那麼嚴重」！

我想對於一個被關了六年又四十天而保外就醫的卸任總統而言，蔡英文不特赦其實也無妨，相信阿扁也不是公開討饒，相反的，只是要求公平審判，這是他應有的基本人權，而不是因為他叫阿扁，就從馬英九時代開始一路「扁」抑、剝奪。從檢察官大動作宣示「辦不出扁案就集體辭職」開始，為了定罪，還不惜教唆偽證，審理過程還更換法官，阿扁在看守所時還被強光監視、吃鎮靜劑等，總之，從備受爭議的偵查與審判，到拘禁、羞辱、非人道的對待，全都是馬政府時代的傑作。這些，「特赦」了陳水扁就算是給予陳水扁莫大的恩惠嗎？

其實問題不在阿扁，問題在於還要不要再整阿扁？尤其當今內閣還是充斥老藍男、司法界還是換湯不換藥的時候，要求公平審判簡直就是奢望！馬英九超過百案纏身，蔡碧玉卻巧弄法門、簽結案件，這簡直超級「特赦」！此種人，未被監院調查彈劾已很令人氣結，偏偏邱太三、蔡英文就重用，還升任為「司法官學院」院長，小英政府是要這種人來訓練司法人員鑽營司法巧門以掩蔽不法嗎？

民進黨已完全執政一年了，談改革還是老藍男；高喊司法改革卻是新瓶裝舊酒。小英不敢特赦是怕得罪藍營，但至少在司法上要能清除或懲處不適司法人員以確保司法足以維護公平正義。如果，小英避談特赦又不願好好司改，只會進退失據、枉了完全執政，民調再下滑又何妨。阿扁只能自求多福，加油吧！

（作者為加拿大台僑）