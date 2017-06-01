自由廣場》炒完股票炒新聞？

◎ 邱炳進

最近忙於招待台北市里長赴花蓮「考察」，又大送花蓮甜美西瓜給台北市議員的花蓮縣長傅崐萁，趁蘇花公路台九線九宮里路段，因落石坍方重創而封路之際，大動肝火痛罵中央漠視花蓮人，隨著台北市長選舉的腳步，加上小英總統的民調處於低檔，他批判蔡政府的聲浪就越來越大。

他並且痛罵蔡總統，沒有到坍方現場關心被困的民眾，並質問英全政府：「到底要不要做蘇花改二期？」蘇花公路遇颱風豪雨就坍方，不因不同政黨執政有所差異，但明明這次端午假期，為了疏運受困在花蓮的旅客， 交通部也首次啟動「蘇花藍色公路」，疏運滯留在花蓮的旅客，往返蘇澳港與花蓮港，但他為了有意選舉而大動肝火，怒批蔡政府不重視花蓮，實在是言重了。

如果全台每一個道路中斷地點，都要總統親臨現場，才叫關心受困民眾，到時總統的維安陣仗，勢必對災害現場造成更大的交通負擔，影響一般民眾的行車更鉅，果真如此，不知民眾又作何感想？傅縣長有意爭取台北市長的寶座，這是他的生涯規劃，也是他的權利，然是否為了選舉，竟背離事實，大喊：「蘇花改二期到底何時？」顯然是「張飛打岳飛」了。

幹了六年多花蓮縣長，施政每年被評為五星縣長，這是他的能耐。但不要忘了炒股案纏身的傅縣長，同案的被告都已服刑完畢了，拜黨國司法體系之賜，深藍色彩的傅縣長，卻仍在花蓮呼風喚雨，且有進軍台北市長之志，令人好奇的是，台北市民會接納一個有炒股前科的人來當首都市長嗎？

（作者從事教職，台北市民）