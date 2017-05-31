自由廣場》香港人與連公子的落差

◎ 羅永康

柯Ｐ評論香港事件，本已結束，然日前見友人分享連勝文上月FB帖文(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1286104771437472&substory_index=0&id=652438848137404)，稱讚我城有六千萬遊客及每年帶來三千億港元收入，更指出香港興建遊輪碼頭吸引遊客，又指見到各地旅港客人，鄙人真的哭笑不得。

首先，三千億港元，大約一萬一千六百億台幣，數據不會說謊，但連公子有否查考這筆帳佔香港ＧＤＰ多少？只是五％，是五％呀！帶來的，是擁擠擁擠再擁擠。犧牲的，是我們的生活空間。我們的孩子，連奶粉也曾短缺，通膨嚴重，樓價全球最高。

感受不到衰退？當然感受不到，因為自由行最凶猛時，逼至我們年輕人上街示威反對，寸步難行，今天要不是取消一簽多行，相信年輕人也不會善罷甘休。陸客引申出來的結果，是年輕人坐牢。現在只是情況好一點而已。

至於遊輪碼頭？我真的笑了出來，啟德碼頭是眾所周知的鬼城，香港政府的大白象工程，人跡罕至，香港01曾指出，回本要兩千三百年，「吸引人」的地方，只有電池車充電站。

至於見到的是否旅客？我打了一個大大的問號。香港警察和台灣一樣，不能隨便查人身分證，不止華人擁有居留權，我城的印度及巴基斯坦籍人士，不少住了起碼兩、三代，港英時期來港當警察，懲教署（管理監獄部門）也有不少現職印巴人士，有超過三萬人，舉目可見。我朋友爺爺便是港英警察。尼泊爾人曾當英軍，更在佐敦元朗有彼等小社群。金融區也有不少來港工作的白人。我的前老闆，就是香港出生的黎巴嫩和英國混血兒。連公子是憑什麼推斷，遇見的一定是遊客？連警察也不可以隨意搜查證件，他可以嗎？

同情地理解，連公子事忙，文章可能出於幕僚之手，但認知真的和我們有很大落差。

（作者為香港獨立媒體評論員）