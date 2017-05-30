自由廣場》謝和弦槓中國網民有感

◎ 古志誠

藝人謝和弦最近在微博發表「台灣幸福不用翻牆」，掀起論戰，槓上中國網友，當然強國「玻璃心又碎了」滿地。

「中國網路長城二十年」，連藝人或沒去過中國的筆者都知道，在中國無法自由輕易地連上YouTube、Facebook和Instagram。身在台灣的我們，一個連上這些網站的動作，看來輕而易舉，但中國網路世界卻是高度箝制、監控，甚至在網路「政治不正確」就會被莫名封殺，如台灣藝人張惠妹、張懸等都曾遭遇過這種「紅色恐怖」，這就是中國網路「不自由的滋味」。

據統計，中國有一億多人靠「翻牆」到自由世界網路，甚至當地還有「網絡監管行政處罰裁量基準」，對「翻牆者」予以處罰。這些「翻牆人」到中國以外的自由世界，宛如電影《自由之心》的黑奴擺脫剝削、投奔自由。

我常在網路、ＰＴＴ上，看見罵「台灣鬼島」、「鬼島不意外」、「太多自由」、「呆丸人」、「高級外省人」等言語霸凌，深感不可思議。台灣人與鄉民們應當知道並珍惜此刻的民主及言論自由，因為這都是前人犧牲血淚換來的！相對於中國令人窒息的空氣，台灣自由的滋味多麼可貴！然而，鳥籠公投，也該自由了！

（作者為研究助理，新北市民）