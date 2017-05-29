自由廣場》〈澄社評論〉匯率改革靠美國！

◎ 盧世祥

新台幣今年第一季明顯升值，不少業者叫苦連天。這波台幣升值，雖有「外資」匯入因素，主要仍是央行鬆手的結果。長期以來，儘管經常帳一直順差，由於央行執行低匯價政策，每於外匯市場刻意買進美元，壓低台幣。這種操控手法，人盡皆知，美國壓力乃接踵而至。如今央行鬆手，台幣走升，坐實了央行干預匯率，卻是外匯市場邁向正常化的開端。

長期打壓台幣，當然有利出口廠商，也讓央行大賺匯差而上繳國庫鉅款，但壞處也許更多。最基本的，台幣該升值而不升值，人民出國結匯，消費者買舶來品，廠商進口能源原物料，都付出較高成本。一般人該問：為什麼身為消費者及外匯使用者，要被迫付出較多台幣，進而在匯率上補貼出口廠商？這豈非典型的「劫貧濟富」？

其次，打壓台幣，是行之多年的低成本、低價格、低收益、低薪資模式之一環。這一模式若真有利產業經濟，台灣如今就不會深陷產業升級困境或「高所得陷阱」，經濟成長落入一、二趴低檔。

必須強調，打壓台幣時，央行買進美元而放出等值台幣，那是有貨幣乘數效應的「強力貨幣」，導致市場資金充斥；低利率雖有好處，也有流向投機炒作等效應。央行未必是房地產暴漲元凶，但年輕人望屋興嘆，長期打壓台幣實難辭其咎。

同時，台幣資產遭貶抑，國人寧投入外國資產，以致台灣雖「錢淹腳目」，資金卻大量外流，國際收支金融帳長期大量赤字。人民幣ＴＲＦ幾在台灣釀成災難，其實也與台幣資產遭打壓有關。

打壓台幣，央行累積龐大外匯存底。台灣非屬國際貨幣基金，或需較多外匯存底；但其金額偏高、利用效率偏低，也是不爭的事實。同時，央行挾其鉅額外匯存底，以最大咖在市場「喊起喊落」，顯與經濟自由化背道而馳。至於個別廠商，台幣易貶難升，財務長匯率判斷由央行越俎代庖，也「很奇怪耶」。

台灣不能自外國際變局，匯率因素列入日常決策運作考量，產業經濟才能茁壯；外匯不受不必要、不合理干預，讓市場機能充分發揮，方是正道。如今受美國壓力，外匯市場逐步邁向正軌，凸顯了在改革之路，一如當年政治從威權走向民主，美國是台灣向上提升的可敬畏友與助力。

（作者是資深新聞工作者）