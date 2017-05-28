自由廣場》鹹豬手伸進總統府的警訊

◎ 姚中原

總統府侍衛室傳出性騷擾事件，總統府方面表示，本案已完成行政調查，將送性平會繼續處理。

總統府是我國元首及國安會辦公的重要場所，理應是紀律嚴明、講求倫理的政治機關，竟爆發男軍職人員對女性上級長官的性騷擾行為。此違紀事件如果屬實，除顯示總統府侍衛室的紀律有待加強與檢討外，亦暴露出國軍的性別及法治教育仍有嚴重不足。

過去馬政府時期，軍中部隊發生多起重大性騷擾事件，嚴重傷害國軍形象。例如二○一二年，陸軍第六軍團少將參謀長不當摟抱女兵身體；二○一三年，國防部聯合指管訓練中心陳姓中尉軍官侵入女宿，安裝針孔攝影機偷拍三名女士官洗澡畫面；二○一五年，陸軍東引指揮部指揮官楊姓少將在營外與民間人士喝酒返回部隊後，對女性部屬伸出鹹豬手。但上述醜聞事件，都還是在軍事單位發生，從未在敏感的政府機關爆發過。

台灣第一次由女性總統當家，總統府內竟傳出女性高級軍官被性騷擾的不名譽情事，我國安單位不能等閒視之，也不是將當事人調離職務或記過就能解決問題。未來須瞭解問題根源所在及研究有效對策，例如持續加強性別與法治教育，以及建立更嚴格的總統府工作人員之篩選或挑選機制，以徹底根治此類違紀違法案件。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長）