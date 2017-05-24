自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？

◎ 皮諾丘

日前新聞報導，新北市一所高中的兩名女老師因連續生育兩胎，依法請育嬰假，留職停薪長達六、七年，引起部分老師不滿，質疑請假時間過長，影響其他老師權益。筆者瀏覽新聞下方的留言，果不其然又是一陣罵聲四起，對此，筆者有幾點意見供參：

一、依法請育嬰假，若造成學校困擾或其他人工作量變大，代表制度有問題，應向上反映修法，而不是攻擊依法請假的當事人。

二、育嬰假只有前六個月有本俸的六成薪可領，以年資十年的本俸來計算，還不到兩萬元；假使一名老師請了三年的育嬰假，她大概損失了兩百五十萬元的收入，然後只挹注了十萬多元的育嬰津貼。

三、請育嬰假照顧小孩跟請侍親假照顧長輩的辛苦程度，絕對超乎你的想像，沒有收入，把屎把尿，二十四小時待命，沒有加班費，有功沒賞、打破要賠（台語）。

四、之前有少數自以為聰明的老師選擇寒暑假復職領全薪，開學後再繼續請育嬰假，託他們的福，教育人員留職停薪辦法已做出修正，大意如下：教師申請留職停薪期間，原則應以「學期」為單位，並為維護教師尊嚴，避免少數人員於寒暑假復職又申請於開學留職停薪之爭議，在兼顧學生受教權、教師實際需求及代理（課）教師課務與行政安排之原則下，爰修正本辦法第五條、第六條條文，育嬰假已改為學期制或一次至少申請六個月以上，除非特例，如小孩已兩歲八個月，最多只能再請四個月。黑心育嬰假已成為歷史名詞，臭名卻要全體教師共同承擔，幾顆老鼠屎壞了一鍋粥。

五、本校也有老師請過育嬰假、侍親假跟留職停薪進修，學校依法聘代理教師，其他同事都沒有怨言，也不覺得工作量變多，唯一的困擾大概就是人事安排可用之兵變少（行政及導師，無特殊理由，應由正式教師兼任）。

六、法律是人訂出來的，一定有漏洞，身為老師，就應該對自己期以較高的道德約束，請任何假都應該以學生的利益為最高考量標準，以不帶給其他人困擾為最高原則。遺憾的是，在教學現場，我看到有些老師請假都只想到自己。

（作者為國中教師，專欄作家）