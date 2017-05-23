《自由廣場》國道夜間免收費對不對？

◎ 周立軒

端午連假將至，交通部照例也端出了連假交通疏導措施，然而，這次最特別的一點，乃是將行之有年的連續假期國道夜間免收費時段，調整到只有第一日與最後一日是零至五時，中間兩日只有三至五時。此舉在立法院立刻引來眾委員們對交通部的「道德勸說」，理由包括相當程度地剝奪了民眾的小確幸，以及會造成大家都擠在白天使用國道等。然而，細查前因後果，似有可以仔細思考之處。

過往也曾有「全天免收費」搭配「高乘載管制」的國道交通疏運措施，至於「夜間免收費」的目的，一開始也的確是為了分流，讓白天的車流分散一點到夜間去。然而，當初實行「免收費」相關措施的最主要原因，恐怕是那時各收費站尚未廢除，用路人經過收費站時需減速再加速，造成交通的不順暢，因此以「免收費」讓用路人經過收費站時不需減速，加快車流疏散效果。但自從國道全面電子收費後，實施「免收費」的背景因素已不同，當時政府卻沒有仔細思考政策的退場機制，反而鄉愿地隨波逐流，這才是現在對於「免收費」存廢與否爭端的來源。何況，對用路人免收費，損失的是政府收入，對非用路人而言難稱公平。筆者建議交通部提出相關佐證的數據，讓連假國道夜間免收費這項措施慢慢退場吧。（作者為國立交通大學財務金融研究所博士生）