自由廣場》6681個無國籍棄養孩童

◎ 官文傑

五月十八日立法院衛環委員會一讀通過，修法允許懷孕外勞在台灣生產後，其所生嬰兒立即可享健保保障；我們贊成給予外勞國民待遇，但對於衛福部及勞動部外勞政策主管官員濫花公帑的決策卻不敢苟同！三月份勞動部就業安定基金管理會，主管官員不實的資訊，讓部長同意撥款補助外勞孕婦生產母子的安置費用，也同意補助外勞棄養小孩的安置費用；我們知道此案擺明為外勞安置單位解套，但立委諸公不明就裡地護航特定團體，則是讓人深感遺憾！

勞動部是外勞引進及管理的主管單位，其負責擬定政策及管理的部門，理應會同外勞專業人士思考如何解決外勞在台懷孕生子的問題，再陳報給部會首長設法解決問題，而非一廂情願地找來利益團體會商，然後花錢消災式地以國人的就業安定資源擺平利益團體！

外勞在台懷孕生子，已逐漸形成嚴重的社會問題，根據衛福部統計，每年已超過七百件個案，去年底監察院的檔案更指出，有六六八一個無國籍棄養孩童散居全國各地，不但讓安置單位的負擔難以承受，更已形成嚴重的國安問題！勞動力發展署負責外勞管理的主管，在電視上公然說他相信外勞有能力在台灣生育、養小孩，明顯陷外勞於不義。試想，以台灣的物價水準，兩萬元的收入有辦法母子均安嗎？既然如此，何須再編列預算予以補助？莫非其中有不為人知的原因？

其實，解決這難題的方式不難，只要勞動部及衛福部召集真正的外勞事務專家，共同開會商討問題，應可迎刃而解。例如外勞懷孕超過六個月，即可請假回國待產，生產後再回台工作，因外勞在台三天所得，即足以支付在本國聘僱保母及餵養嬰兒一個月的費用。所以，我們呼籲林美珠部長，儘快撤換不適任的主管官員，並找來外勞事務專家協助解決外勞相關問題，如此才能讓整體的外勞政策走上正軌，也才能讓國家社會穩定成長！

（作者為新北市就業服務商業同業公會理事長）