自由廣場》論文禁用公元 台大抱殘守缺

◎ 王伯仁

一位台大研究生日昨投書媒體，謂畢業論文封面因以公元紀元標示，被校方拒收，論文無法送審，畢不了業，不得已只好改成民國紀元。他痛斥學校在沒有法律根據下，強加「意識形態」，違反世界均用公元的慣例。台大的答覆是「其他大學都一樣」，教育部則說「教育部不會管這麼細，論文格式乃大學權責」。

如眾所通曉，在台灣的年份，在二戰終結後，國府據台後即採「民國」，像出生年月日、政府各種公文書，甚至包括鈔票印行，一律都採用「民國紀元」，及至在學校接觸「外國歷史」，才赫然出現有「公元紀元」，為此還要背一套公式「民國年＋1911=公元年」，反過來則是「公元年–1911=民國年」。所以，這套公式就永遠跟著每個人，在台灣，種種文件皆民國年，但對外之學術、外交、聯絡、貿易或旅遊，全部是公元年，甚是混淆困擾。

台大研究生畢業論文事件，無意間揭開了一○六年來的一件「怪事」，因為「民國紀元」的法源，居然是國民政府在一九二八年訂頒的「公文程式條例」，規定公文（令、呈、咨、函、公告）要用「國曆年月日」，但什麼是「國曆」並無定義。其實，之前北方政府好長一段時間使用「黃帝紀年」—黃帝四六○九年十一月十三日計始。

公文程式條例規範政府間或對人民的「公文」要用「國曆」，效力並不及於「論文」或其他，台大或其他學校若以此刁難學生「拒收論文」，則是逾法濫權，也暴露官僚政治遺毒已根深蒂固。

「民國紀元」是當今世界唯一繼續長存的「怪胎」，帶給國人和莘莘學子很多困擾，實在沒有「獨樹一格」之必要，立法院有義務把公文程式條例中關於「國曆」的規定廢除或修正為「公元」，才能簡約並和世界接軌，不要再「抱殘守缺」了！

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）