自由廣場》仇視資歷與現實的教育體系

◎ 陶賢

在五月十三日一場與高中學生的座談會中，透過網路投票，被最多學生選出想問總統的問題是，關於在校學習的知識與就業間的落差，也因此，總統宣布教育部將推出相關計畫，鼓勵學生於高中職畢業後，先進入職場實習學習經驗。

這樣的計畫其實早該推動，但除了保守的製造與低階服務業界，可能會認為這又是剝削新鮮肝臟的好機會，比較令人擔憂的是，更加保守的教育界對這樣的政策會如何應對。長久以來，台灣的教育界重視理論與傳統，輕視實作、經歷與創新，所以我們多得是沒有相關業界經驗、卻有許多論文的教授們，或是長於教授三角函數雞兔同籠傳統古文，卻不知如何教學生在生活中實用數學，或是寫篇通順的申請函；而這樣的清談治國傳統，其實一路從科舉時代延續至今，影響的不只是教育體制，還有我們的公務員體系：在公務員考試中，任何工作經歷或生活歷練，都不會給你帶來任何加分，成績完全只憑猜題與背誦的本事。所以我們有恐龍法官，所以我們有不食人間煙火、與現實脫節的公務員及老師們，一切都是因為這個教育體系，本身就是仇視實作，拒絕正視現實。也因此，我們的大學體系一向輕視夜間部，希望所有學生都是專職，完全無視現代社會，越來越多人必須一邊工作養活自己，一邊持續學習的需求。所謂ＥＭＢＡ或是更進一步的ＩＭＢＡ課程，成為有錢人交流建立人脈的場所，而非讓真正有學習需求的人們可以求得知識；當然，那些希望勞工加班到最好沒有自己生活的慣老闆們，也對知識經濟時代下，這種所有勞工必須不斷精進的生活型態轉變非常不利。當政府天天說著要拚經濟、要產業轉型時，其實這樣長久以來的重學歷勝於經歷，只看畢業學校不看實作成績的思想，才是最應該被改革的。也只有這樣，才能解放年輕學生所有的潛能，面對這個新時代。

（作者為文教工作者，台南市民）