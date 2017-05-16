自由廣場》「前瞻再商榷」

談預算分配不當、效益評估矛盾

◎ 張溫波

前瞻基礎建設計畫總經費預算八八二四．九億元，以發行特別公債挹注。債務負擔不是問題核心，能否真正發揮預期效益，應為各界關切焦點。預期效益的充分發揮，貴在預算分配得當。預算分配可從投資項目及地區兩項來觀察，應可看出端倪。

就投資項目而言，軌道建設高占四十八％（四二四一．三億元），但乘數效果卻低至○．一八；而為突破當前產業發展瓶頸，政府傾力推動發展的綠能及數位工業，各僅占二．八％（二四三．一億元）及五．二％（四六○．七億元），這種分配方式顯然極不對稱。揆其原因，主要為北、東、中南部創造廣大商機，集中式討好各該地區青壯年族群，其用意不難猜想。至於水環境及城鄉建設的預算分配，亦如出一轍。由此可見，各界關切預算是否用在刀口上，應可一目了然。既然如此，這一鉅額特別公債難免虛擲、浪費，殊值再商榷。

前瞻基建計畫效益：創造實質ＧＤＰ規模九七五九億元，顯然是將不可能達成超高乘數的綠能及數位兩項建設，塑造為效益奇蹟，以粉飾實質ＧＤＰ規模。該兩項建設誘發民間投資合計高達一兆六六○六億元，竟然超過實質ＧＤＰ，又是另類奇蹟。每年增加工作機會四至五萬，八年合計三十二至四十萬，出現區間值，但五大類民間投資及實質ＧＤＰ卻是單一整數，反映各項效益數據相互矛盾。實質ＧＤＰ每增加一億元，創造就業量等於三十六至四十五人，遠較過去八年間平均值三十人為多，同樣是奇蹟。

最後，五大類民間投資都是名目值，獨獨ＧＤＰ為實質單位，豈不怪哉！但推估未來八年實質ＧＤＰ，應先有未來八年通膨率，如何取得，令人質疑。既然能推估總實質ＧＤＰ，就應推估每年實質ＧＤＰ成長，俾便與每年就業增量對應，但這部分卻是空白。由此顯見，各項數據缺乏相互連結關係，作業草率可見一斑。這亦反映各項效益出自不同來源，並印證各項效益自相矛盾。上述各點質疑，殊值主管機關再商榷。

（作者曾任台大教授，經建會退休）