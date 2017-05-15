自由廣場》WHA之WHY，台灣應自省

◎ 吳俊益

想來悲哀，即便小英總統十度發文要求參與WHA的會議，WHA仍不動如山，更氣餒的，聯合國以「必須是來自聯合國承認的國家」才能申請到採訪證，拒絕了台灣媒體的申請。

中國打壓台灣參與國際的外交空間固然是事實，但長期被當成隱形人拒於門外，似乎我們也該反躬自省，是否問題也出在台灣自己。就以WHA的參與，台灣是以「Chinese Taipei」為名參加，等同於告訴國際社會台灣和中國是有某種層級關係。二○一三年我國在中國默許下，更以「中華台北民航局（Chinese Taipei CAA）」名義，以受邀貴賓（Guest）身分出席ICAO大會，待遇比觀察員還低了一級。做為一個主權國家，接受這種別人無法分辨與中國關係的名稱，除了混淆視聽之外，對國人國家主體意識的建立，相當不利。

根據外交部統計，台灣以正式會員參與的三十七個國際組織中，用「Chinese Taipei」參加的有二十二個，「台澎金馬個別關稅」領域參與的有兩個，其餘則用「ROC」，極少數中國沒興趣的組織，則有用「台灣」。台灣為名的能見度太低，除非接受「九二共識」，仰賴中國善意的鼻息下參與，否則台灣應該改弦更張。既然在各種國際援助，台灣從未缺席且積極參與，但即使成果卓著，只要用「Chinese Taipei」、「Republic Of China」去參與，等於把功勞歸於中國名下，「功德做到墓仔埔」，沒人知道你是誰。上回林奏延部長在WHA的發言，更從頭到尾不陳述台灣的立場，根本未增加台灣多少能見度。這回被拒絕不必氣餒，應該借力使力，民進黨在外交上該推動「實名制」，別再用一堆奇怪的藝名，直接以「台灣」名義參與國際社會，方為正鵠。

（作者任職補教業，新北市民）