自由廣場》（澄社評論）遠離佛地魔

◎ 黃居正

中華台北沒有收到以觀察員身分參加世界衛生大會的邀請函，從總統府到民間上下群情激憤，同聲譴責WHO的做法罔顧普世健康人權。WHO非但不為所動，其秘書處官員還嗆聲表示，WHO本身無權出具邀請函，「台灣的觀察員們」過去都是靠兩岸協議才能成行，偏偏今年就沒這個協議。

語出讓台灣朝野大驚失色，常聲稱中華台北主權獨立的陸委會、外交部更連忙加以否認。其實WHO哪有說錯？世界最知名國際法學家包括Henkin、Crawford、Harris、Boyle與Shaw早不約而同在他們書中指出，中華台北過去能加入世界貿易組織，能成為區域性漁業公約的實體，甚至以理事會主席貴賓（狗）地位出席國際民航組織大會，莫不是因為明示或默示承認兩岸同屬一中、維持追求終極統一的結果。十六年來都如此。對內呼攏的謊言是有推陳出新啦，從特殊的兩國論、一邊一國、互不承認主權互不否認治權到維持現狀，持續催眠國際法程度僅屬弱智狀態的台灣人。

台灣統治者敢如此與對岸勾搭，是因他們仍代表著中國流亡政府的殘餘主權，就像哈利波特小說中承載部分佛地魔的分靈體，最後只能併入中國，獨立從來不是他們的選項。但為了讓台灣人心甘情願餵養，必須拿出一點有意義的國際參與，所以兩岸食死人只好費心協力打扮這個分靈體。君不見在所有國際組織的官方文件裡，都只看到中華台北或中國台北，獨漏台灣？而且中華台北永遠都只想當觀察員，不爭取完整會籍？當然，這套劇本的腳色從第一集就註定了，新政府可別想即興演出。

但哈利波特都能摧毀分靈體了，台灣人不能揚棄中華台北嗎？WHO等國際組織所遵守的聯大二七五八號決議，只表明一個中國的會籍應由中華人民共和國合法代表，當台灣爭取的是獨立於中國之外的新會籍時，就不再受該決議拘束。也許這條路一樣漫長，但條件更差的巴勒斯坦，歷經四十五年的努力，於今不是已堂堂成為聯合國大會的觀察員？在痛斥承襲近東衛生情報組織百年人道傳統的WHO受政治操控、背棄宗旨前，台灣人最好先想想自己做了什麼？

（作者為清華大學科技法律研究所副教授）