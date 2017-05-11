《自由廣場》終結「黑暗十年」

◎ 姚中原

近日傳出陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，涉嫌多次以旅遊名義出國，在第三地與中共情報單位吸收的人士接觸，已被調查局國安站約談到案，且由檢方複訊後，准予十萬元交保候傳並限制出境的事件，說明了中共籠絡我國人的舉措一直存在。

向來對中共情報有專門研究的美國學者馬提斯（Peter Mattis），二○一六年九月二十八日在「全球台灣研究中心」發表Spy Games in Taiwan Strait:Taipei’s Unenviable Espionage Problem，他指出，過去十年是中國間諜在台灣最為活躍的「黑暗十年」，建議蔡英文政府要進行風險管理並在安全上做到逐步改善，才能讓美國等安全夥伴有信賴的合作關係。

「黑暗十年」導致台灣國家安全受到極大傷害，也是馬政府執政八年失敗主因，民進黨政府必須記取教訓，尤其此次爆發謝嘉康疑涉洩漏軍事情資，蔡政府更應警惕並查明清楚，並提出更有效的防範共諜方案，才能讓國人、讓美國有感。具體作為方面，除對確認案件從重求刑之外，也要嚴格落實曾從事國家機密工作的退休公務員赴中行為規定，以及加強政府各部門在情報管理的監督機制及處理危機事件的應變能力。（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學教授）