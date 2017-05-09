《自由廣場》台灣「大人們」何時才肯放手？

◎ 黃惟冰

三十九歲的馬克宏當選法國總統，有人說，三十九歲在台灣，不要說當總統，就算只是當總統的幕僚，可能都還要被譏為「童子軍」。也有人說，馬克宏如果在台灣，再怎麼優秀也選不上，因為台灣參選總統的年齡門檻是四十歲。

此外，就連投票資格，台灣都「老」人一截。法國與各大主流民主國家一樣，年滿十八歲就取得投票權，而台灣至今還是維持二十歲的限制。

矛盾的是，很多人說台灣的年輕人不關心政治，每天要的只有小確幸，所能想到的人生願望就是開一家咖啡店，缺乏鴻鵠之志。但，另一方面，「大人們」卻又不願提供更多參與的機會，而當年輕人真正投身公共事務的時候，又要承受許多「不懂事」、「小孩子開大車」的冷嘲熱諷。

但，說穿了，從實質薪資、就業機會、教育問題，再到少子化、高房價，所有對年輕人來說最為困擾的問題，一直掌握權力的「大人們」，經過了這麼多年，也沒有提出什麼立竿見影，讓人耳目一新的對策。

法國大選結束，想必「大人們」又要開始忙著研究新總統的外交、經濟政策。只是，對很多人來說，願意給年輕人機會，或許才是台灣當下最應該向法國學習的地方吧！

（作者曾任智庫研究員，三十二歲）