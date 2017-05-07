自由廣場》拜託前瞻一下年輕世代

◎ 廖惠珠

行政院終於提出前瞻計畫這超大盤的經濟牛肉來振興經濟發展，仔細審視前瞻基礎建設計畫的核定內容，可發現前瞻計畫大致符合聯合國永續發展的方向，例如軌道運輸與綠能建設，算是低碳友善環境的轉型投資，水環境與數位建設可提升資源效率，城鄉建設則可增進人們福祉。雖然國發會號稱，此計畫累計可提高實質ＧＤＰ規模九七五九億元，執行期間，平均每年約可創造四至五萬個工作機會；但考量諸多現實，這些大型基礎建設多需仰賴有經驗之專業或技術工人，如何讓專業不足且欠缺技術經驗的青年分杯羹，實有待深思。

近年全球推動綠色新政，為了解決全球日益嚴重之青年就業問題，先進諸國設立了許多綠色產業訓練中心，讓青年們得以快速銜接職場工作需求。其中，英國鼓勵青年加入社會企業，不僅大幅提升青年就業率，也讓青年特有之創新能力與熱情活力得以充分發揮。相較於傳統企業，社會企業專注於環境保護與照顧弱勢等可提升人們生活福祉之工作。由於其目標是提升人們的生活福祉，因此不強調一般營利事業所追求之績效，工作壓力較小，也較不需要高度專業與工作經驗，因此頗適合剛畢業的年輕工作族群。另外，社會企業所需資金很少，政府只要提撥少許資金，搭配法令獎勵制度與簡單的措施，往往就可促使社會企業蓬勃發展。就創造青年就業這一角度而言，政府推展社會企業之益本比特高。

這一、兩個月來，前瞻計畫備受批判，但少有關心青年族群之聲音。在這莘莘學子即將畢業的五月，擔任大四導師的我，看著滿臉清純、滿懷希望即將進入職場的學生們，真的會擔心，某些學生因找不到工作，或無法承受職場超大壓力，而日漸消逝其陽光清新的臉龐。筆者非社會企業專家，只是擔心青年失業，又恰知近年英國推動社會企業而創造很多青年就業機會，深盼有權利影響國計民生的高官委員們，及早讓有利民生的法案過關，更別忘了讓社會企業快速發展，多多促進青年就業。

（作者為淡江大學經濟系教授）