自由廣場》中華台北 妳慢慢等

◎ 陳喬琪

距離聯合國世界衛生組織主辦、一年一次、以國家為代表的第七十屆世界衛生大會開幕日五月二十二日，還有十八天。因為台灣不是聯合國的會員國，所以沒有資格出席。

會員國大會的主要功能是決定世界衛生組織的政策方向、任命世界衛生組織的秘書長、督導財務政策，檢視並核准各種工作方案的預算。雖然是例行的大會，卻是展示國格的場所。

台灣最近一次最有可能成為會員大會觀察員的機會是在二○○三年，因SARS事件，犧牲多位醫療同仁寶貴生命換來的。當年幾個國家提案邀請台灣成為世界衛生組織的觀察員國家，但中國居然派了國務院副總理出席，用最爛的手段，硬生生地將美國、日本、歐盟的提案擋下來。

這幾天，蔡英文總統親自出面，呼籲世界各國讓台灣參與世界衛生大會，所以現在還在等待秘書處發出邀請函。假如邀請函的名稱仍然是「中華台北」，還是被當成是中國的一省，需要出席嗎？

舉世皆知，台灣的健保制度與醫療品質水準很高，台灣與世界各友好國家的醫政單位都維持良好的關係，醫療是台灣國力的一部分。我們的衛生福利部部長出席世界衛生大會，只是唸稿子，沒有實際參與，有實質的意義嗎？

並不是每一位外國人都知道，台灣與中國是不同的國家。例如陳副總統當選美國國家科學院海外院士的官網消息，國名居然標示為台灣中國。台灣人自己選出來的副總統，獲選為美國國家級學術機構的院士，也被美國人的官僚當作是中國人，真的是很諷刺。身為副總統，對此事件假如有深刻的體驗，更應該知道台灣國家正名與國家正常化的急迫性。

我們需要的是：制憲與正名成為新的國家，在總統的領導下，結合所有國內外資源與力量加入聯合國，這是最根本的做法，而且要越快越好，不要債留子孫。（作者為精神科教授）