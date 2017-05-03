自由廣場》莫讓核一延修成核安隱憂

◎ 蔡雅瀅

核一廠二號機最近一次完成大修，是在一○五年一月六日，距今已一年多，原訂今年六月初大修，但台電日前申請「降載延時運轉」，想以降低發電功率換取延後大修期程。

核一廠二號機裝置容量僅六十三．六萬瓩，約占台電系統裝置容量四二一三．二五萬瓩的一．五％，降載七十五％功率後，更僅四十七．七萬瓩，約占一．一％，遠小於台電網站預估之今年六月上、中、下旬備轉容量二五六．六、一九八．九及一四六．三萬瓩。有無必要為了增加一點點電力，承擔延後大修期程的風險？

而台電將核廢料處理及核電廠除役成本計入後，核電成本每度二．三四元，比每度二．一二元的天然氣貴上一成。過去以核電「便宜」為名，犧牲核安，要錢不要命的做法，沒有理由繼續。

早期台灣核電廠和日本一樣，每年大修一次，後來改為十八個月才大修一次，大修間隔拉得越長，未能及時發現並修復設備瑕疵的事故風險就越高。

核一廠二號機已使用三十多年，十分老舊。第二十六次大修時，曾發現爐心側板、控制棒葉片、蒸汽乾燥器等均有裂紋，部分燃料鎖緊裝置受損斷裂等問題，瑕疵發展本應持續追蹤。去年十二月發生主蒸汽管通道溫度元件斷裂事件，更換故障零件後，規劃於大修停機期間，平行檢查整理主蒸汽管通道其他溫度元件，以減少類似的異常事件，延後大修，顯將推延預定的檢查時程。今年四月則曾發現，補充水除礦系統酸槽底部有滲漏情形，老朽電廠狀況連連，實應早日除役。

盼原能會為核安嚴格把關，要求台電如期大修，莫讓延後大修成為核安隱憂。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）