鏗鏘集》世代正反，時代光影

看看反年金改革的群體—他（她）們氣勢兇猛，但不一定代表全體，仍有願意接受改革的退（伍）休群。（資料照）

二戰後，中國國民黨長期統治積累的不當黨產問題，牽涉的是黨機關，阻擋反應來自當下的當權派；相對的，年金改革的反動力量來自相關軍公教退（伍）休關係人，關連切身利益，激烈反應，可想而知！

以軍公教反年金改革的群體和二○一四年太陽花學運參與群相對比，有許多有意思的觀照。其中，個人利益與公共利益的不同是本質的差異。前者為私、後者為公。私利與公義的不同。若溯及更早的政治社會改革運動上街頭的人們面對棍棒、水槍的鎮壓。現在為私利衝撞、攻擊，而且是一些當年動輒指責別人浪費社會成本的黨政軍公教。

退（伍）休和初出社會是世代反差的對照︰前者為人父祖；後者尚未成家為人子女。年齡又反差，已從職場離開安養天年以及尚待進入職場為人生奮鬥。白秋期人生和青春期人生的對比。

看看反年金改革的群體—他（她）們氣勢兇猛，但不一定代表全體，仍有願意接受改革的退（伍）休群。看成分，若以傳統族群觀來看，也包括許多所謂「本省」的本地族群，是戰後逐漸加入原以外來族群為主的統治文武官僚機構，成為某種新階級成員。看看國會裡中國國民黨反年改現象的族群組合，同為既得利益護航的惡形惡狀，令人不敢恭維。

軍公教以鐵飯碗成為新階級，在戒嚴長時期為統治集團效力。許多退撫優惠來自行政權便宜行事的結果，退（伍）休所得替代率冠全球。從前，面對為民主改革走上街頭，現在走上街頭的反年金改革成員可是維持秩序者，但角色相反時的手段令人咋舌。為統治集團效力，族群界限去除而形成新階段的共同體，也是台灣社會的一種演化。

三一八太陽花學運，許多參與者為所謂「外省」人的二代或三代，他（她）們為公共利益，突破族群的刻板差異形象，成為新新世代台灣人，共同憧憬具有公平、正義的新社會。與反年金改革的族群同一性相比，更令人尊敬！

反年金改革的舊世代是活在過去的世代，太陽花學運的新新世代是展望未來的世代。時代的巨輪會把先來後到，生活在這片土地的人們形塑成台灣人，有保守反動也有進步創新，有正有反，有光有影。（作者李敏勇，詩人）