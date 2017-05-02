社論》體育署長慚不慚愧？！

我國的羽球國手戴資穎剛在亞洲羽球錦標賽女單奪冠，繼去年累計所得積分登上世界女單排名第一後，這位「世界球后」又為台灣摘下亞錦賽五十五年來的首面金牌，真是了不起的成就。但是令國人錯愕的是，戴資穎在獲得殊榮的第一時間，卻自曝「這場比賽打起來不是很開心」，原因是羽球協會提供給她的褲子，竟會：綁太緊，肚子不舒服，綁太鬆，褲子一直往下溜…，這描述的，難道是第三世界國家體育選手的際遇？

政府推廣運動，目的在強民健身，本不在「為國爭光」，但是當優秀國手真的為國爭光回來，必然會產生讓台灣在國際露臉、促進國民信心以及對內凝聚團結的作用，因此這個國家必須珍視運動員不斷追求巔峰的辛勞與價值。從這個角度，大家看到堂堂國手出國比賽居然連一套合身的衣褲都沒有，當然必須罪責政府，教育部長昨天在立法院表示感到非常難過慚愧，可謂知恥與明辨。

戴資穎藉由得牌的光環，凸顯了幾項確實讓人難過慚愧的事實，原來我們的選手出去比賽從來就沒有「量身打造」的基本配備；由協會調度來的球衣，是出發前兩天才到選手的手上，連更換修改的時間都不給；戴資穎去年奧運賽後，一度傳出羽協擬就其「未穿羽協指定服裝」參賽，予以嚴懲的消息；昨天羽協則聲明：未來會替戴資穎「量身訂做」球衣，彷彿是針對個案回應，此種態度益顯問題的嚴重性。

正逢「國家體育法」修法明天將在立法院開始審查的時刻，我們認為必須嚴肅看待教育部長在國會的承諾：將檢討體育署的督導責任。換言之，就是體育署長究竟慚不慚愧的問題。

因為，大家見識到國內運動員培養環境的破敗，並非自今日始，區區的裝備問題，至少已經發生青少年撐竿跳國手葉耀文參加南美洲世界盃，因無「竿」可跳，被迫棄賽，以及男排國手黃培閎反映球衣不合，致觸網失分等憾事；至於去年奧運前後謝淑薇等事件頻爆，更是記憶猶新。這些沉痾，都指向單項運動協會的運作出了很大的問題；每年以人民稅金供給這些單項協會經費贊助的體育署，如果不能拿出改革決心，甚至維護包庇、沆瀣一氣，首長與主事者就屬失職，該下台一鞠躬。

所有接受政府補助的奧亞運單項協會，存在的宗旨應該只有一個，就是以選手的需求為本位，協會的理事長、秘書長、贊助商，凡出錢出力者，都應該服膺在這個基本前提之下，否則即不符成立的目的。近日，體育署才公布四十三個奧亞運單項運動團體訪評結果，被指摘最力的網球協會、排球協會和羽球協會，在「組織與會務運作」、「會計制度及財務狀況」及「業務推展績效」三個項目全都過關，沒有「待改善」情況。如此表面文章、虛應故事，實已把體育署與單項協會歸為一體，距離「球迷公敵」，恐怕已經不遠。

過去，單項協會對於選手諸多「藉勢藉端」的指控，外界多以馬英九政府的舊官僚無法回應體育界也需要轉型正義為由，認為蔡英文政府在三月中換上新署長林德福後，可以立即針對諸多單項協會的國際專業、管理能力、人事運用咸感不足的困境，快速進行根本上的改變。萬萬沒想到新政府卻是以前述「訪評結果」自證：政黨輪替就是「維持現狀」？大家絕不相信這會是蔡總統與林內閣的用人哲學。

提供出國競技的選手一套合身的球衣，把這麼簡單的一件事給做好，有這麼難嗎？體育署與單項協會為什麼拖泥帶水、吞吞吐吐，難怪大家懷疑背後大有文章。這說明：刻在立法院待審的國體法，已是新政府宣示體育改革的試金石；將長期遭到壟斷的單項協會徹底開放給全民參與，而非由所謂的「團體會員」繼續掌握主導權，是修法是否成功的關鍵所在。我們不妨靜待民進黨政府如何給個說法。