自由廣場》看華府雙橡園花圃

◎ 陳如媜

春天到來，華府雙橡園莊園前的花圃種下新的種子，一片花團錦簇，煞是好看，沒想到卻引來台灣某些政治人物的指責，說是原有的「國徽」被剷除不見了，還有前任外交官跳出來大罵，鬧得沸沸揚揚。

上星期五剛好有機會造訪雙橡園，只見所謂的「國徽」圖騰猶在，在粉紅嫩白的花朵襯托下，不再鋒芒畢露、尖銳刺目，甚至有了幾分嫵媚。其上豎立的台灣模型和蘭嶼獨木舟，為這座歷史古蹟增添現代感，同時更彰顯台灣元素，也可見今日雙橡園主人的巧思，既不違反美方規定，又能伸張國家主權。

其實，一九八七年以前的雙橡園門前只是一片草地，就像駐美代表高碩泰所說，如今「最有資格說這的少數幾個人就是敝人在下我」，因為當時他就在中華民國駐華府使館擔任薦任秘書，負責業務包括管理雙橡園。

在我個人記憶中，二○○七年吳釗燮擔任駐美代表時，雙橡園前方是花圃，袁健生時代才出現所謂的「國徽」圖案，因與國民黨黨徽極其相似，所以引人側目。

庭園造景本就隨主人喜好設計，年代不同，自有不同變化，是前人硬將政治塞進土地。若要問多數僑胞的反應，擁有上千會員、華府最大的台僑社團華府台灣同鄉會長曹世杰表示，雙橡園屬於國家所有，不應將政黨標誌烙印在上，就像國歌用「吾黨所宗」一樣可笑；國民黨若再執迷不悟，只會被選民唾棄。

（作者為美國華府台灣同鄉會會員）