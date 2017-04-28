《自由廣場》前瞻 可以聰明一些

◎ 黃敏智

八千多億「前瞻基礎建設」，要做的事不外是規劃、執行、驗收、評估，以及經驗的匯聚與傳承。行政院版的目標是：為帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢；其他附帶效益更多，可刺激經濟景氣，提升國際競爭力，尤其是人力方面，改善國內衣食住行育樂等生活環境。

個人到國發會網站看到「前瞻基礎建設計畫-核定本-0411RV」關於數位建設一部份，有幾點歸納。一、規劃時沒有匯聚多數人的意見，二、錢沒有花在刀口上，三、過於重視硬體，沒有軟體的規劃。

行政院發言人說，蔡總統在聆聽報告後詢問，為何立委以前都沒聽過這份報告？這是人力沒有被重視的一環。除了立委要知道，專家學者或一般人有興趣意願的都應該參與，講難聽一點，不能閉門造車埋頭苦幹，整個計畫裡卻沒有規劃意見交流平台。所以，打造一個「前瞻基礎建設」意見蒐集的網路平台，是很重要的。

政府花錢的意義：花錢，不一定是政府去花這筆錢，要能花最少的錢，又能做最有功效的事，而不是比賽誰花的錢多；除非真的找不到其他人願意出錢，否則政府一定不出錢。花錢也要花在刀口上才有意義，讓功效發揮出來，才是最重要的。

舉個數位建設中的例子，在「普及國民寬頻上網環境計畫」中，政府要讓公共圖書館做為社區公共資訊站—購置電腦、筆記型電腦、投影機、平板電腦等設備。上網需要什麼呢？如果政府夠聰明，台灣的超商比例是世界第一，可與商店、超商等合作，裡面有桌子、椅子、冷氣、網路、洗手間、茶水供應就可以了。政府少花錢，節省很多不必要的經費，又可多方面獲益。

多人多方參與建設，預算不只是財團或少數人的嘴邊肉。讓更多人的知識、經驗可以增進、傳承。臉書、谷歌可成為全世界的大企業，不因為他們有錢，而是能號召多人參與。（作者為高雄市民）