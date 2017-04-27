社論》注意「老人政策」的效應

立法院最近三讀通過了兩個關鍵的法律修正案，分別是四月二十日的「菸酒稅法」修正，以及本週二（四月二十五日）的「遺產及贈與稅法」修正；這兩次的修法步驟，目的一致，都是為了籌措長照的財源。執政黨花了這麼大的力氣推動，相信可以讓六十歲以上的若干選民有感，但是如果要從國家發展的優先順位而論，這是「老人政策」，其急迫性恐怕瞠乎「青年政策」之後。

這兩項修法，源於立法院在上個會期通過了「長照服務法」的立法，確立長照財源將來自菸捐、菸稅，以及遺產稅、贈與稅使然。「菸酒稅法」修正後，每包菸的菸稅將調漲二十元，成為三十一．八元，政府估計每年可挹注長照二三三．四六億元。至於「遺產及贈與稅法」的修訂，則是遺產稅及贈與稅由原來的單一稅率十％，調高為十％、十五％及二十％三階段累進稅率，政府認為每年將可挹注長照六十三億元。

新政府上任，歷經頭兩個立法院會期，均在專注以上的法律進度，可見這是其主要的政策脈絡。菸捐、菸稅的提高，涉及菸害防制等國民健康問題，外界意見不多；遺產及贈與稅的調整，事實上早從去年政策風向出現後，就已經提前引發了國民的新一波「節稅」行動，並遍及現金、股票、不動產、保險等的調整，甚至由於新加坡、香港、中國沒有遺贈稅，不乏有錢人開始「用腳」保產之例。而證諸過往的實證經驗，亦是如此，二○○九年下修遺贈稅到十％時，政府在這個項目的稅收，與修法前五十％時的稽徵水準是差不多的。換句話說，這些稅收不僅均屬不穩定財源，財政部的估算能否兌現，是個問題；其所帶動的資金效應，更須關注。

這些現象，是政府的課題，但不是本文的重點。我們更為在意的是，以台灣當前的困難，青年政策應該優於老人政策，或最起碼應該同步，如果老人政策先行，很可能會排擠青年政策的空間，此一猜測一旦成為事實，將是施政戰略上很大的錯誤。

大家都知道「少子化」、「老人化」，是台灣國力存亡的要害。如果暫且不談移民政策，純粹就這兩個問題而言，要改變結構，無法讓人不老，或老人減少，只有一個方法，就是鼓勵生育。要提高台灣女性願婚、願生的誘因，新政府從準備執政時期一直到現在，都建立在一個假設上，就是長照政策可以使女性無後顧之憂，有助女性就業，並生養子女。

此一思考的盲點是，女性在二十至四十歲的生育年齡階段，父母與公婆的年齡要面對到需要政府長照支撐的，應該非常有限，低薪、托育，甚至職場的性別歧視，絕對都遠比前者巨大的多。主計處二○一三年的調查即指出，提高未婚女性（二十五至四十九歲）願意結婚的因素，第一位是有穩定的工作與收入（三十九．九七％），與性別工作平權（十三．七三％），合計就超過半數以上，可以為證。

那麼，執政團隊何以未見集中力量著手直接的迫切問題，卻先處理間接的次要問題，除了爭取老人選票考慮，很大的可能是這些決策參與者，多是五、六十歲以上世代者，長照問題，不管是父母的（已超過七、八十歲），或自己未來的，才是他們生活經驗中最感同身受的；是否這樣的個人意識，流竄到政策制定上，以致發生了偏差？「老人政策」因此壓倒「青年政策」，被排上了優先議程。

「老人政策」如火如荼上場，使「老有所終」沒有不對，（別忘了台灣還有可以用到斷氣的健保制度），但這是夕陽志業，不是日出事業。大家不願意見到，長照政策如果沒有做好配套，一方面降低「養兒防老」的意願，生兒育女的動力又少了一項，一方面是否會形成一種待父母年邁，即送往安養機構的理所當然，改變了既有的孝親倫常；更擔心「幼有所養」的政策引導，受到排擠、退位，使台灣「少子化」的斷崖式趨勢，益加惡化，雪上加霜。

新政府的政策平衡性，還需要更多的理由與作為。