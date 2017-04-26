自由廣場》小英，青年「魯蛇」標籤撕下沒？

◎ 吳易翰

面對時代力量可能「瓜分青年選票」的強力挑戰，民進黨推出「青年及多元代表徵召辦法」因應，除了別於以往的新人民調加權制度外，更將成立「大評選團」，從中選拔出「應戰人才」。

政黨政治的競爭過程中，政黨「各憑本事」去爭取選票是政治常態。在年輕人「求新求變」的天性下，自然於政治上亦是投其所好，這是新興政黨—時代力量的政治優勢。而今已經卅歲，逢政黨成熟期，又為執政當局的民進黨，應要展開更大的政治格局，提出對青年人「實質有感」的政策，來吸引他們對民進黨的認同與支持，不該只想用「以年紀制年紀」的佈局思考來應對時代力量威脅。況且，現在時代力量在許多區域，仍不見「擬參選人」的影子。

台灣長期處於低薪的工作環境，民間機構調查數據也顯示，「青年苦悶指數」一直居高不下，間接已衍生出「不敢婚、不敢生及無法養」的社會問題，且生育率出奇的低，都快動搖國本，國家的老化速度更是加快。蔡英文參選總統時的青年政策訴求，有一句口號是「要讓年輕人撕下魯蛇的標籤」。可是，現今的「青年困境」並沒有因為如今的「老藍男」政府主政的近一年來，而有所改善。

以上次大選的選票結構而言，年輕人確實扮演關鍵性的角色，可是「水可載舟亦可覆舟」，倘若爾後「青年反政府屬正常」的因子再度燃起，那執政當局就要小心了。我們很肯定民進黨開大門，鼓勵青年參政的決心，但相較其他國家正在積極啟動「青年創業工程」，台灣仍是用「拚政治」的心態，再假設「青年的一個希望」！

（作者為政治工作者，台北市民）