自由廣場》退休人員可以選擇復職嗎？

◎ 顏景池

本人曾投書至總統府年金改革委員會，若年金改革溯及既往，那退休未滿六十五歲的公教警消人員，有權利要求回復原先工作。當初給的優惠退休條件讓人可安家立命，所以我們自願提早退休，將就業機會讓給後進；現在政府竟要修法改變退休制度且溯及既往，毀約背信，我們為何不能要求重回舊職服務到屆齡？結果年金委員會將本人意見轉給教育部，教育部答覆，對於回任需按照教育人員任用條例，需重新甄試，我們退休後出的缺，早已被佔走，原單位根本沒有缺了。

既然可以修法改變退休制度且溯及既往，為何不能在修法過程中附加但書，讓退休人員有權利選擇復職？以本人為例，我今年五十三歲，博士畢業，公立高職退休，在職時年收入一百三十多萬元，若照年改會辦法，未滿五十五歲不能支領退休金，我是不是收入為零，若到五十五歲可以開始支領退休金，每提早一年需扣四％，提早五年還要扣二十％；即使滿六十歲，照目前算法以退休前十五年薪資平均，且我的年資二十五年半又要打折，所得替代率大約四十三％，且十八％優惠存款立即減半。若按照段宜康立委方案，當我滿五十五歲可開始支領退休金時，月領樓地板三萬二一六○元，年收入不到四十萬元，和在職相比，相差九十幾萬元。我三個小孩正在讀大學，家庭也需要支出，種種現實生活需求硬要退休人員吞下去，政府卻不用負擔任何法定責任，這樣合理嗎？這叫公平正義嗎？

（作者為退休教師）