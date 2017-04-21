社論》三一八VS.四一九

反對年金改革的群眾，十九日在立法院外抗議，發生脫序行為，不僅造成執行公務的員警受傷，立委被包圍追打潑水，記者採訪及立院人員受阻，還殃及前往國會參加前瞻基礎建設公聽會的縣市首長，遭暴力相向。蔡英文總統為此發表談話，強調「絕對不能放任以暴力來拖延改革的腳步」；閣揆林全除了譴責暴力行為，也要求警政署儘速積極嚴辦。對於立院周邊前天的這一場面，有人拿它與三年前的太陽花運動相提並論，這當然是「番薯簽比魚翅」之類的不當比擬。

四一九這一陳抗活動，與三一八太陽花不論就動機、基本屬性、合理正當性而言，都「真的是還滿不同」。以動機來說，四一九主要是反對年金改革，參與者為本身權益而行動；三一八為抗議台灣與中國的服務貿易協議，學生及公民團體因服貿諸多問題挺身而出。三一八的參與者所爭的是公共利益，四一九為的是自身利益，兩者類比，高下立見。

誠然，年金問題牽涉廣泛，也有其公共屬性，即令權益相關當事人，亦非不能為自身利益表態；但這種行動，自須以理服人，爭取社會多數民意支持。民調顯示，有六成五民眾支持今年完成年金改革，贊成取消軍公教十八趴優惠者更達四分之三；反年金改革者明顯是民意的少數或甚至站在一般公眾的對立面。當然，公共議題的決定，即令居於少數，只要透過說理溝通爭取，也未必不能成為民調中的多數。

殘酷的現實使得反年金改革者難獲普遍共鳴。財務數字顯示，軍公教及勞工的四大年金都已入不敷出，十五年內將陸續面臨破產危機，無以為繼。尤其十八趴優存利率遠遠高於近年一般存款利率的一、兩趴水準，且政府每年支出多達八百億元。針對這些明顯事實，五年前的馬英九總統就明言「年金改革今天不做，明天就會後悔」；只因唯恐動搖自己所屬政黨的票源根基，馬英九寧可讓別黨去傷腦筋、眾人去後悔。

現行年金制度不改不行，也因其存在不合理的世代差距。從社會整體來說，由於少子化及高齡化趨勢，相對較少的年輕人口負擔日增老年人的情況，今後只會明顯加重。同時，年輕族群的就業機會及薪資水準都今不如昔，這其實是中老一輩留給年輕世代的負債，加上偏高的退休所得替代率，導致「週休七天」的退休者所得，高於「週休二日」年輕上班族，職場退役者領錢反而多於現役者；社會現象不合理、不公平，莫此為甚。其中，有退職高官月領二十多萬元，屬「肥貓」級的退休軍公教時有所聞，不但讓年輕世代強烈不平，退休所得相對較低的勞工階層也看不下去。

台灣有舉世名列前茅的全民健保制度，已大為減輕一般老年人最沉重的醫藥負擔。人人都會衰老，除了政府及事業主協助投入提撥的年金，或對弱勢老人伸出援手，預先為退休老年生活而儲蓄或理財規劃，也是個人的責任。包括年金在內的政府支出，都來自其他納稅人，年輕世代負擔尤重；「自己的老年自己養」，事雖過於理想而不易實現，至少要努力為之。

從而，在反年金改革時，有人喊出「只領三、四萬元沒辦法旅遊」、「要五、六萬元才夠養老」、「每月繳不出十萬元房貸」之類言語，不僅難以為自己的立場主張加分，無助說服公眾，只凸顯了既得利益者的形象，反而激發更強大的改革民意。

服貿協議當時已在立院經「半分忠」完成委員會審查，卒因程序不正義，引發太陽花運動，而且年輕世代所提「五大訴求」，包括先建立監督機制再審查、資訊公開、民意高於黨意等主張，大義凜然，加上佔領議場表現克制，不訴諸暴力，不反新聞媒體，自能引發五十萬群眾支持，國際社會稱道。三年後，猶獲國際知名的學者法蘭西斯．福山肯定，指係一項國家認同運動。

如今，年金改革方案尚未經國會審議，還有討論或修正的餘地，反改革者卻已脫序暴力舉止盡出，激發公眾反感，這樣的演出水準，還要以「公民不服從」自我美化，甚至與太陽花運動比美，只自曝其短。如此場面，不容再於國會審議改革法案時上演。