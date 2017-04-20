《自由廣場》漢光演習 主筆室演戲

◎ 于則章

「漢光卅三號」演習將在五月廿五日登場，蔡英文總統將在當天出席校閱，而一向對蔡政府沒好臉色的統派媒體，卻在日前以「主筆室」名義針對這一場演習以兵棋推演不以明年（二○一八），而是八年後的二○二五年為想定時間；以及以往電腦兵推到實兵科目，時間通常至少兩個月，這次卻只有兩星期，而大加冷嘲熱諷，並質疑：「究竟是演習還是演戲？」(https://udn.com/news/story/6656/2410695)如此水準的「主筆室」，令人嘆息！

因為早在三月底，就已有媒體報導：國軍新軍事戰略調整為「防衛固守、重層嚇阻」，據了解，整個戰略研擬過程，除透過電腦模式模擬系統對歷年「漢光」演習進行總分析，還歷經超過四個月時間進行圖上兵棋推演。軍方並邀請高達七十多名退役將領提供意見，內部討論時不同意見曾針鋒相對，最後才達成共識。可見「漢光卅三號」在事前兵棋推演所花的時間、心力與人力是倍於以往，真不知所謂只有兩星期的說法從何而來？

更不要提，據該統媒另一篇報導，這次美軍將派出由退役空軍上將小愛德華．賴斯（General Edward A. Rice, Jr.）領軍的觀摩團，參與兵棋推演，將首度把國軍第四軍種「通資電軍」運作，納入探討，若一切順利，演習過後可望在七月成軍(https://udn.com/news/story/6656/2406327)。如此來看，顯見無論是蔡政府或者是美軍，都對漢光卅三號演習高度重視，這樣的情況下要如何去「演戲」？

事實上，如果真要談「演習」與「演戲」的話，真正最該被檢討的對象絕對不是蔡英文，而是馬英九！

因為根據該統派媒體在另一篇報導提到，四年前「漢光廿九號」演習在澎湖舉行時，當時校閱的總統馬英九在演習後曾問軍方射擊雷霆兩千多管火箭花了多少錢？軍方答覆大概打了一億多元，結果馬英九的反應是：「這麼貴！演習真花錢！」讓現場將校軍官感嘆，原來三軍統帥只想要「廉價的國防」！

別忘了，二○一一年馬政府執意編列卅二億元預算慶祝「建國百年」，還花費兩億餘元演出一齣沒幾個人看過的舞台劇「夢想家」，被質疑是圖利「馬友友」。誰在「演戲」？

長期為馬英九與國民黨擦脂抹粉、黨同伐異的統派媒體，最好在出手之前先搞清楚狀況，以免自打嘴巴才好！

（作者為公務員，台北市民）