自由廣場》垃圾菜vs.剩餘蔬果

◎ 陳文卿

火鍋店業者到果菜市場撿拾廢棄蔬菜再賣給客人，大做無本生意，因此被罵黑心並遭罰。業者會辯稱所撿回來的廢蔬果並未腐敗，洗乾淨應該還是可以給人吃，是愛惜食物的行為，因此雖遭罰卻仍無愧疚之心照常營業。

業者的此類行為無疑是應被譴責的，有幾個原因：第一是法規問題，這些廢蔬果在果菜市場既已被歸類為廢棄物，就不能再拿來食用，更遑論販賣。第二是衛生問題，廢蔬果與一般垃圾混雜在一起，放置場所髒亂遭受病菌感染的機率極大，不能說肉眼看不到就沒問題。第三是商業道德問題，業者未誠實告知供應的食材是撿拾來的廢蔬果，或因此而折價，到店裡消費的客人顯然不知情，有詐欺之嫌。

然而從另一方面來看，過去媒體曾經多次報導，國人浪費食物太多了。而據說光是台北果菜運銷公司一天產生的剩餘菜渣就高達三十七噸，這是被歸類為必須花費在處理的廚餘，如果能減量，其實也是較佳的作法。

因此建議果菜市場應將賣相不佳，或次級被淘汰但仍可食用的蔬果挑出來，放置在清潔的場所，且不可與腐敗的垃圾混雜在一起，廉價或免費供民眾撿拾自用，這是「剩餘蔬果」，而不是「垃圾菜」。既兼顧環保、惜物，且可減少廢棄物的處理費用。而若餐廳要拿這些剩餘蔬果賣給客人，就必須誠實告知食材來源，並確保安全衛生無虞。客人若仍願意消費也就沒話說了。（作者為環保顧問，新竹市民）