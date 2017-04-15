自由廣場》司法官要多元到什麼程度？

◎ 陳興男

司法改革國是會議決議通過法官多元進用方案。多元？多元到什麼程度？難道舉辦司法考試就無法錄取不同專業的人嗎？多元後勢必擠壓司法考試的錄取名額，造成其他非法律從業人員無法越雷池一步，反而更不多元？多元管道涉及人為審查，又以台灣的官僚文化，公平嗎？

多元進用管道的目的無非在充實司法官的專業性，首要之務應是「改革法學教育」。筆者有幸參加李模先生創辦之「學士後法律系」而得以從醫療專業轉變成司法官，同僚中像筆者這般經歷的人不在少數。截至目前，類似學制已為多所大學廣為設立，畢業生陸續投入此專業。而「學士後法律系」之入學資格限制具備多年社會工作經驗的大學畢業生，於是來自各行各業，其中不乏會計師、護理師、建築師等，完全欠缺法律人脈，僅因司法考試的公平性與相當的錄取名額，願意離開原職場，重拾書本，再投身司法官一職，充分具多元性。

這些年，台灣因教改的利弊得失，已有恢復單一聯考制度之呼聲，雖聯考不見得是最好的方案，至少聯考可打破社會階層的藩籬，讓窮苦學子因埋頭寒窗可達成夢想，但這樣的制度卻不見容於有力人士，他們總想發揮影響力。相同地，在社會工作多年的會計師、醫師、修車師傅或餐廳小妹，有一天像筆者一樣，想擔任司法官時，對不起，考試名額變少了，且這些得以左右政策的人還會對你SAY NO，因為他們的思維只圍繞在法律專業的窠臼裡，並保障他們未來轉業的彈性罷！

部分改革人士挾改革之名而忖惦自身利益，是否有心為年輕人著想？現今少子化問題日益嚴重，行之有年的司法特考相較於目前決議之進用管道，參加門檻（資格）相對較低，人人都有機會當司法官，尤其是年輕人，有夢最美。但多元進用管道呢？保障法律系教授等原本即可或曾參加司法考試的人能有多大意義？多元進用美其名為改革，只是對普羅大眾豎立更多高牆而已。

（作者為檢察官）