社論》雙重Ｍ型化現象

服貿協議仍躺在立法院，馬英九直言「想起來很嘔」。顯然，這個人還是沒有理解到，傾中總路線對台灣貽害之深，導致國民黨被多數人「嘔」到完全在野。僅就經濟而言，傾中總路線導致台灣產業疲弱，就業、所得、消費欲振乏力，成了台灣社會的新常態，承擔後果的則是年輕世代。年輕世代的處境，是國家未來的寫照，長期看不到前景的年輕世代，不論發之為「太陽花」或者「民粹」，都讓我們的國家願景出現極為不同的分歧。

最近全聯總裁徐重仁的言論風波，便是值得多予省思的例子。他並非出於惡意的一些感嘆，引起年輕世代的強烈回應，徐重仁也火速道歉失言，表示那些話語是從他那個世代的立場發出，有失周全。此一插曲再次凸顯，就業機會減少，實質薪資倒退十九年，乃至貧富差距擴大，社會流動緩滯，富爸爸窮爸爸世襲化，已經讓年輕世代的不滿一觸即發，一旦出現令年輕人感覺受傷的言論，往往就會淪為眾矢之的。事實上，即使年長世代，多年來也出現中間層塌陷的現象。而台灣世代之間的Ｍ型化，還伴隨著年輕世代的Ｍ型化。世代間，世代內，雙重Ｍ型化現象，取代了原有的藍綠政治學。

年長世代與年輕世代，各有其客觀環境與親身體驗，時代的明顯差異經常造成對話的障礙。年長世代，經歷台灣從戰後蕭條到經濟起飛，加上黨國戒嚴壓抑自由，多數人的確是咬緊牙根、犧牲享受，把希望放在下一代，才累積今天的社會成就。而年輕世代，出生於民主時代，卻遭逢台灣經濟轉型時期，因為國際經貿的結構性變化，再加上政府缺乏因勢利導的應變能力，遂至台灣經濟陷入衰退慢性病。年輕世代雖有較早出國見識的機會，但血汗工作還是二十二Ｋ、月光族，難以滿足自己的成就取向，且要面對年長世代的異樣眼光，心有不平的集體心理不難理解。

二○一四、二○一六，年輕世代獲得廣泛回應，大家體認到台灣社會不容繼續惡化了。全球化的擴散，嚴重衝擊台灣的成長所得，若不對症下藥、互相指責，台灣將無法化解衰退的惡性循環。全球化的自由經濟能量，有利於經貿投資迅速流動，某些國家因為開放而獲利。而跨國公司、企業集團大展鴻圖，卻對原屬國家與投資國家的政府，更具左右政策的影響力，政府決策反而對多數弱者反應遲鈍。兩岸方面，中國非自由經濟，更得以結合政治經濟，扶植跨海政商集團，於是馬英九口中的「和平紅利」，進入少數人的帳戶，平民百姓未見其利先受其害，「魯蛇」要翻身為「穩拿」難上加難。

台商西進中國，堪稱全球化格局下的東亞劇場。先是傳統產業，繼而科技產業，紛紛將投資轉向中國，原可嘉惠國內年輕世代的就業機會、所得成長，卻成了中國年輕世代的紅利。而跨海政商集團，有違照顧最多數人最大福祉的民主精神，不斷加大台灣經濟溶入中國的力道，迎向北京圖謀台灣的政治目標，如此的馬英九總路線導致台灣經濟慢性病更為惡化。結果，年輕世代揭竿而起，太陽花學運佔領立法院議場，杯葛國共黑箱服貿協議。小英完全執政，堪稱這股歷史潮流激盪的產物，假使無法在結構上治標治本，全球化併發症維持現狀，恐怕難獲年輕世代的信任。

小英任務，首在深耕台灣，這既是維持獨立現狀之所需，更是扭轉年輕世代苦悶之必要。除了轉型正義工程，政府應展現活絡產經的具體作為，鼓勵國人並吸引外商投資台灣，以增加就業機會，提高薪資所得，讓成長、所得回到良性循環。先把餅做大，每個人分配的餅才會增加；一例一休之類從分配下手，餅的大小原封不動，達不到溢出效果，也無助於年輕世代「脫貧」。否則，年輕世代的同儕共振，不論是「太陽花」或「民粹」都將層出不窮。致力讓下一代在地安居樂業，將創意與才能化為成功的故事，才能確保所有世代在台灣老幼相扶持。可以說，世代間與世代內的雙重Ｍ型化緊張，典型刻畫出小英政府的機會與挑戰。