中國為什麼害怕李凈瑜入境救夫？答案請參考去年金馬獎最佳導演馮小剛所拍的《我不是潘金蓮》。

電影中，一位被前夫譏為潘金蓮的鄉下女子李雪蓮上訪北京，硬闖京畿重地，不但驚動領導，更因此拔掉了一排高官。前有李雪蓮，今有李凈瑜，真讓李凈瑜「上訪」擊鼓鳴冤，「內地」民眾不用「翻牆」就知悉國安「無法無天」亂捉人的行徑，民怨能不沸騰？野火能不燎原？

電影中的官僚連哄帶騙又攔人，就怕直言無諱的婦女上京惹事，海協會代理人用「敢到北京投訴，就播出李明哲認罪影片」相威脅的手法，不啻電影翻版，就是不想讓更懂得據理力爭的李凈瑜上訪。馮小剛無意之間揭露的共產黨「內憂」情意結，對照李明哲／李凈瑜事件，確實有助大家了解流氓治國的色厲內荏本質。

李凈瑜早在廿天前就質問了中國政府：「李明哲在何處？犯何罪？」廿天來，國台辦開過兩次記者會，連這麼簡單的問題都諱莫如深，答不出來，甚至連海協會明明都已簽收了海基會代轉的高血壓藥，國台辦發言人安峰山還矢口否認，明明事實只有一個，結果卻是高官說了才算，那種傲慢與霸道，誰看得下去？

安峰山還指控台灣蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題複雜化，損害當事人的權益。如果真的依法辦案，看證據辦人，就算當事人家屬吵翻了天，會影響案情本身？案情會變複雜嗎？還是中國只看你的聽話指數來決定當事人的權益？

中國的真正目的是要想怪責蔡英文，架空海基會與陸委會的是中國，指派代理人來「圍事」，只想建立「單行道」的同樣是中國，李凈瑜不肯就範，不肯踏上這種私法暗徑，不讓買辦上下其手，有錯嗎？（藍祖蔚）