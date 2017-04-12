鏗鏘集》中國就是不自由、無人權！？

台灣在為四月七日「言論自由日」舉辦各種活動的時候，一位ＮＧＯ工作者李明哲入境中國，失聯、被公安部拘留，音訊全無。他的妻子李凈瑜在人權團體協助下展開營救。後來，台胞證被中國註銷，無法登機到北京，一連串自由、人權相對的訊息報導，活生生地教示著生活在台灣，已有相對文明生活條件的人們。

而相對忽視文明生活條件的中國卻步步進逼，欲取「中華民國」，視為建政未竟之業，這個「中華民國」在一些中國國民黨人心目中是他們習慣挾持的一種國家形貌。取代統治的民進黨政權，不斷在修補這個擬似國家的漏洞，疲於奔命，有功無賞，打破要賠。

李明哲妻子李凈瑜講得好：「我不會讓我先生為獲得自由而失去尊嚴，像狗一樣活未來的一生。中國再強大，也只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴。」救援行動中，台灣官方的陸委會、海基會被中國抵制，無能為力。一些掮客介入、插手，凸顯台灣的政府體制或白手套機構之外，還有中國國民黨關係人的第三隻手。

戒嚴長時期，中國國民黨挾持「中華民國」，宰制著生活在台灣的人們。異議份子被以叛亂、通匪治罪，此「匪」即中國共產黨。民主化之後，政權不復一黨占有，失去特權的中國國民黨有些人與「匪」連結，阻礙台灣朝向正常化國家發展。

從前，台灣的壓迫力量來自中國國民黨；現在，中國共產黨成為台灣的壓迫者。台灣人從這兩個政黨認識的中國，成為一丘之貉，是狼是狽。從前，中國國民黨說據占統治及光復台灣；中國共產黨說要協助台灣人民脫離被中國國民黨壓迫，解放台灣。演變到國共幾乎一體。究竟怎麼了？

中國走資化，挾人之多，工廠、市場之利，已發展成大國，正走在她從前批判的列強之路，被畏懼而非尊敬。有錢（貧富差距之大，更甚於資本主義國家）有勢（擴張軍備成武裝強權），但並不被視為文明國家。大清帝國時代被列強欺負轉而挾力制壓他國，連自己國家的有錢有勢者，也紛紛在其他資本主義國家移民、置產。這是什麼民族性？什麼國家樣貌？（作者李敏勇，詩人）