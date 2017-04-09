自由廣場》老大哥監控 方便到害死人

◎ 黃惟冰

一位在上海生活的台灣青年所拍攝的影片，在網路上引起熱烈討論。主角在影片中表示，上海的生活非常方便，因為有微信、支付寶等軟體，靠一支手機就可付款完成許多事情，從繳水電費、付房租、叫計程車、買外賣等，都不需要用到現金，「方便到害死人」。他更奉勸台灣年輕人不要再當井底之蛙，因為「台灣真的沒什麼」。

上海在科技領域的「現代化」，確實有可能勝過台灣。做為全中國的首善之區，就連在衰弱的清朝，上海都還能夠名列世界一級大城市之一，更何況，今天中國的總體經濟實力已今非昔比。

然而，這位主角的盲點在於，在中國，所謂的「便利」，其實都是「黨」刻意容許下的產物，從來不屬於個人。也就是說，哪天惹得「黨」不開心了，生活中所有的一切，都可能在一夕間灰飛煙滅。

日前「德國之聲」（Deutsche Welle）刊出主題為「你好，老大哥：中國是如何透過App監控民眾」的報導，文中提到，中國政府密切監控微信裡所有的「帖子」，特別是關於抗議與集會的內容，以便精確掌握參與情況，在事前就介入控制。其次，各種聊天App裡的語音對話，也都遭到監視，而被認為可疑的內容，還會被儲存下來。過去就曾有人因發送了關於達賴喇嘛的訊息，而遭到拘禁。此外，中國政府正在建立「社會信用體系」，大到銀行貸款，小到購買車票，未來每一個人的每一筆交易，都會被記錄與分析。也就是說，北京老大哥將會知道你的興趣嗜好、購物習慣，以及生活方式。

以上種種，對主角來說，可能還不清楚細節，也或許不在乎後果，但對許多人而言，在在都令人感到不寒而慄。至於嚴重性到底如何，誰又才是井底之蛙，主角不妨在微信上試著討論「六四」，或者「習近平家族海外財產」，相信對於上海的「便利」，一定會有不一樣的感受。

（作者從事公共服務業）